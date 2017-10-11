Красил каждый кирпич

Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Обычно дачное строительство начинается с бани, в которой и парятся, и живут, пока идёт строительство дома. А вот наш редакционный водитель Михаил Шароваров начал… с погреба. Задумал сделать его из кирпича, хотя обычно из него ни погреба, ни фундаменты не делают, потому как гигроскопичен и впитывает влагу, потом быстро разрушается. Но наш Михаил всё продумал. Он каждый кирпич с боку покрыл праймом — резиново-битумной мастикой, предварительно разбавив её бензином, чтобы лучше впиталась и быстрее высохла. Яму с помощью экскаватора выкопал глубиной в 3,5 метра и сначала залил бетонную подушку. Потом выложил из кирпича с готовой гидроизоляцией стены на обычный раствор, чтобы получилась коробка три на три метра.

Потом стал обкладывать стены снаружи листами пенопласта, которые закрывал полиэтиленовой плёнкой, и только тогда отсыпал грунтом. Не забыл в стенах оставить гнёзда для двутавровой балки, которую установил, чтобы она была заподлицо со стенами.

Теперь можно было приниматься за очень важный элемент — потолок. Если его просто залить бетоном, то придётся долго корпеть над опалубкой, да ещё арматуру вязать покрепче. Михаил поступил проще: выложил потолок плоским шифером, в качестве арматуры сбросал на него всякий металлический хлам, а потом уже залил бетон.

Люк сделал двойной. Нижний люк представляет из себя металлическую решётку из арматуры, на которую можно было положить прослойку-утеплитель. А верхний люк сделал по-хитрому, поскольку в то время по садам шарили лихие людишки. Металлический верхний люк у него открывался не вверх, а вбок, как двери в метро. А запор сделал такой, что с ходу не сломаешь. Сколько лет уже служит ему погреб верой и правдой, и в нём всегда сухо.