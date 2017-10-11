У садовода на грядке расцвёл... мотоцикл «Урал»

Валерий Карпов: «Этот «Урал» заслуженный, он помог построить дом, на нём я возил доски». Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Старые мотоциклы и машины принято сдавать в металлолом. А вот житель села Грязновское (городской округ Богданович) Валерий Карпов на радость своей внучке старый «Урал» оставил на огороде, в его седле теперь — деревянный мотоциклист в крагах, а в люльке — цветочная клумба. Забавный мотоциклист теперь вызывает кучу эмоций у всех, кто бывает в гостях у Карповых.

Свой М-67 Валерий Геннадьевич купил в 1967 году. А закончил ездить на нём в 2013 году. Больше 40 лет «Урал» служил своему хозяину верой и правдой, может, ещё и поэтому его жалко было отправлять в утиль.

— Раз он такой заслуженный, решил его поставить на постамент. Проходить техосмотр уже накладно, да и тяжеловато уже мне ездить на «Урале», — говорит он. — Раньше ведь технику делали на века. Этот «Урал» мне дом помог построить. Все доски, кроме бруса, возил на нём, у меня ещё прицеп для него был. На прицепе и на запаске были козлики сделаны, на них доски и складывал.

— Чем хорош был? — спрашиваю у хозяина.

— Оборотов требовал немного, выносливый был, по лесу на нём можно ездить за грибами и ягодами, по асфальту хорошо бежал — универсальная машина была, — говорит Валерий Карпов.

А вот забавного мотоциклиста он мастерил больше для того, чтобы порадовать внучку Настеньку. Правда, люльку пришлось выбросить, а вместо неё поставить ящик с землёй. Поначалу в нём выращивали цветы, а потом там расселилась самосевом кохия и освободила хозяев от забот по поддержанию этой клумбы в порядке.

Внучка Карповых уже выросла, но с той поры украшают огород Карповых не только мотоциклист, но и импровизированный колодец, чудное дерево со старыми чайниками и кастрюлями на ветвях и даже избушка на курьих ножках.