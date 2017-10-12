Безвременник расцветает в октябре, когда уже другие цветы практически отцвели. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опустевшая цветочная клумба совсем не радует в хмурый октябрь. Но своевременная посадка безвременника может вернуть летнее настроение и вам, и вашему дачному участку. Об этом удивительном цветке и секретах его посадки и ухода за ним рассказывает ведущий инженер участка декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН Наталья Неуймина.

Осенник, колхикум, осенний крокус, осенний или безвременный цвет — как только не называют в народе это нежное цветущее растение, широко распространённое в Европе, Центральной и Западной Азии, Северной Африке и Средиземноморье. Сегодня эксперты насчитывают более семидесяти видов безвременника, преобладающая часть которых цветёт именно в осенний период. Белоснежная, кремовая, розовая, лиловая, фиолетовая — окраска лепестков этого прекрасного цветка с простыми или махровыми венчиками может быть самой разной. Однако, несмотря на разнообразие, некоторые виды безвременника всё же занесены в Международную Красную книгу.

— Это многолетнее луковичное растение не произрастает в диких условиях в России, как в Европе или Азии, но хорошо культивируется и приживается. Осенний безвременник прекрасно чувствует себя и на Урале, поэтому пользуется популярностью у садоводов. Тем более, что он расцветает, когда другие цветы уже увяли, — рассказывает Наталья Неуймина.

Также популярность безвременника обусловлена и его неприхотливостью: посаженное не на болотистой и сырой местности растение можно не трогать лет 5–6 до тех пор, пока ему не станет тесно. Лучшим временем его посадки и пересадки является август, когда луковица цветка уже содержит достаточное количество питательных веществ и пребывает в состоянии покоя.

— Некоторые уральцы пытаются самостоятельно выращивать безвременник из семян, но в этом случае он дольше прорастает и зацветает только лет через пять. Так что проще приобретать данный цветок в виде луковиц в проверенных местах, тем более, что сейчас можно найти и обычные, и гибридные, и редкие сорта, — считает Наталья Неуймина.

Не особо привередлив безвременник и к почве с подкормками. Но при его высадке, по мнению эксперта, лучше внести в землю перемешанные суперфосфат, золу и перегной и заглубить луковицы на 8–15 см. При этом стоит помнить и о свободном пространстве от 20 см между растениями: куст цветка довольно активно разрастается вширь.

Если всё правильно сделать, то в первую очередь безвременник выпустит длинные узкие листья, которые засохнут в начале июля, так что стоит заранее подумать о пышности соседних растений. Зато в сентябре пробившиеся сквозь опавшую листву нежные цветы вновь будут напоминать о минувшем лете.

Кстати Многие путают безвременник с крокусом, но он далеко не так безобиден, в отличие от своего собрата. Хотя безвременник входит в основу разных обезболивающих, мочегонных и противораковых средств народной и традиционной медицины, все его части ядовиты и способны вызвать отравления и ожоги.