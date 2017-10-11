Теплица с буржуйкой: забытые технологии позволяют увеличить урожай в два раза

Теплица с печкой-буржуйкой позволяет выращивать в теплице рассаду уже в марте-апреле. Фото: Станислав Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Дачный участок Руфины Мартыновой под Первоуральском скрывается за бурьяном соседнего огорода, потерянного своими хозяевами в зарослях люпинов и валерьяны. Невидимый издалека, он возникает перед случайным прохожим сказочной крепостью из японских мультфильмов — ряды осевших стеклянных теплиц образуют форт, в котором покрытые ржавчиной печурки сочетаются с природным естеством.

Непривычные для коллективного сада постройки — теплицы с печкой-буржуйкой — достались пенсионерке от предыдущего владельца. Кстати, осенью самое время оборудовать теплицу таким приспособлением.

— Прежний хозяин выращивал здесь овощи на продажу, — рассказывает Руфина Павловна. — Огурцы, помидоры, перцы. Теперь я использую теплицы для ранней посадки рассады. Благодаря печке её не надо укрывать плёнкой от заморозков, как это делают другие садоводы. Сначала я перевожу рассаду из дома в подогретые теплицы, а через неделю или чуть позже высаживаю её в грунт. В середине мая появляются первые завязи, но из-за переменчивой летней погоды собирать несколько урожаев не получается. Зато овощей вырастает в 1,5–2 раза больше, чем в обычных теплицах — едим их целый год.

Конструкция необычных теплиц включает в себя печь-буржуйку с баком для воды и дымоходом. Металлическая печь стоит на щебёночном фундаменте для её устойчивости и предотвращения перекоса, а отверстие для топки располагается со стороны входа, чтобы избежать попадания в теплицу искр и дыма. Топится буржуйка дровами или подручными средствами — щепой, хворостом, строительным мусором. За час температура воздуха в теплице поднимается на пару десятков градусов и доходит до комнатной, что позволяет выращивать рассаду в ней уже в первые месяцы весны, когда за окном всё ещё лежит снег и дуют северные ветра. Кстати, посредством печки можно также чистить теплицу от снега — достаточно протопить буржуйку несколько часов, как он сам собой растает. А золу и пепел можно использовать в качестве удобрения.

Другой важный элемент системы отопления в теплице — бак с водой. Его объём в среднем составляет 50 литров. Вместо воды из дачного водопровода, который включают только в начале лета, Руфина Павловна использует снег.

— Талая вода намного полезнее для овощей и «закаляет» их к условиям нашего сурового климата. Воду я нагреваю до 20–25 градусов, а затем поливаю ею рассаду в стаканчиках и землю в теплице, чтобы она была подготовленной при высадке растений в грунт. Тёплая вода поступает из крана в баке, время от времени его надо чистить, потому что в снеге могут быть посторонние примеси.

Помимо полива рассады, вода используется для увлажнения воздуха и создания благоприятного микроклимата для теплолюбивых огурцов и болгарских перцев.

Одним словом, такие чудо-теплицы с буржуйками — это простой способ защитить рассаду от неблагоприятного климата и увеличить урожай, даже если теплицы сделаны из стекла, а не поликарбоната. Кроме привычных овощных культур, в них можно выращивать редкие для Урала фрукты и ягоды — дыни, арбузы, виноград. Пока Руфина Павловна об этом не думала, но в будущий дачный сезон она планирует что-нибудь посадить из этого списка.

Длинный дымоход в теплице — не прихоть мастера: так более равномерно распределяется тепло. Фото: Станислав Мищенко

В тему Дополнительный обогрев теплицы достигается и за счёт дымохода длиной до 4 метров, установленного под небольшим углом для большей теплоотдачи. Горячий дым от буржуйки бежит по стальным трубам, соединённым муфтами. Венчает боров огнеупорная вытяжка с заслонкой, искрогасителем и конусом для защиты дымохода от осадков. За счёт такого инженерного решения воздух в теплице нагревается равномерно, его температуру можно регулировать, а трубу — чистить от сажи.