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Общество 11 октября 2017, 20:38

В России отменят термин «жильё экономкласса»

Сегодня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий правовое регулирование в сфере жилищного строительства. Нормативный акт, в частности, отменяет термин «жильё экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жильё».

Отныне Минстрой России будет устанавливать требования к минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений. До установления таких требований под стандартным будет пониматься жильё, соответствующее условиям экономического класса.

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2017 
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Областная газета Свердловской области


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