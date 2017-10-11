Уральцев предупреждают о начале сильных магнитных бурь

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Сюжет Здоровье уральцев

Новости здравоохранения Свердловской области, советы врачей, истории пациентов.

На этой неделе на Земле ожидаются сильные магнитные бури, как сообщают специалисты погодного центра «Фобос». Воздействия этого аномального явления до сих пор не изучены в полной мере. Однако многие эксперты уверены — магнитные бури способны влиять и на электронные устройства, и на состояние нашего здоровья.

Списать головную боль на непогоду за окном проще простого. Только вот в международной классификации болезней термина «метеозависимость» нет совсем, а учёные всего мира до сих пор ведут дискуссии о влиянии погоды и природных катаклизмов на здоровье человека в силу отсутствия прямых научных доказательств.

Слабость, головные боли, раздражительность, апатия, беспокойство — подобные симптомы в результате магнитных бурь и непогоды отмечают многие. Однако часть учёных объясняет это обычной ответной реакцией организма на смену комфортных для человека условий. Причём у детей она наблюдается значительно реже в силу их лучшей способности к адаптации, в отличие от взрослых. Последние же зачастую имеют хронические или скрытые недуги, которые и дают о себе знать в периоды природных перемен.

— Магнитные бури, как и другие природные явления, всегда могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Но, на мой взгляд, в эту категорию в большей степени попадают люди с нарушенной конституцией вегетативной нервной системы и со слабой психической защитой, — говорит психолог и психиатр Центра психологической помощи Ирина Савран. — Узнав о скором наступлении аномальных явлений, они легко могут сами внушить себе недуги, тем самым спровоцировав поднятие уровня тревоги, повышение давления или даже обострения хронических болезней.

Тем не менее негативное воздействие бурь на себе ощущают многие, и иногда даже за пару дней до них. А некоторые врачи отмечают и значительное увеличение количества пациентов в такие периоды.

— Наиболее часто магнитные бури сказываются на пожилых людях, но общие симптомы ухудшения самочувствия идентичны для всех возрастов, — считает главный детский кардиолог Свердловской области Ольга Скоробогатова. — Обычно это резкие перепады артериального давления, нарушение сердечного ритма и головные боли. В большей степени риска находятся пациенты с гипертонией и сердечными заболеваниями: таким людям стоит особенно следить за своим состоянием и вовремя корректировать его.

Есть ли зависимость человека от магнитных бурь или нет — вопрос спорный. А если и да, то даже врачи сомневаются в возможности предотвращения их влияния, советуя только одно — вести здоровый образ жизни и не списывать «болячки» на очередную непогоду.

Справка «ОГ» Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Явление провоцируется вспышками на Солнце.