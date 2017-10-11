Журналист «ОГ» задал одинаковые вопросы разным голосовым помощникам и сделал интересные выводы

Холдинг «Яндекс» открыл для пользователей мобильных устройств доступ к своему голосовому помощнику Алиса. Как известно, такие помощники на русском языке уже есть — Сири, например, но сфера его использования ограничена устройствами на iOS. Или «О’кей, Гугл».
Мы решили протестировать эти приложения и задали всем трём одни и те же вопросы.
Алиса шутит и дерзит
Для начала выяснилось, что с Алисой поговорить можно только через смартфон, планшет пока не подключить. Имитирует живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную), и даёт ответы на вопросы (произнося их вслух и выводя на экран). По заявлению создателей, Алиса — первый в мире виртуальный ассистент, который не ограничивается набором заранее заданных ответных реплик. Работает в приложении Яндекс для iOS и Android, а также в бета-версии голосового помощника для Windows. Практически искусственный интеллект.
Алиса разговаривает российским голосом Скарлетт Йоханссон— синтезатор речи использует специально подготовленные записи актрисы Татьяны Шитовой, дублировавшей в российском прокате большинство ролей актрисы, в том числе роль виртуальной помощницы Саманты из фильма «Она». Голос Шитовой знаком российскому зрителю также по дубляжу и других зарубежных актрис.
Вчера все соцсети были переполнены примерно вот такими диалогами с Алисой. Фото: Яна Белоцерковская
Многие особенности «личности» Алисы заданы набором фраз, сочинённых редакторами Яндекса. Одним из авторов персонажа Алисы стал журналист и писатель Владимир Гуриев (в чём она не сознаётся). Однако разработчики подчёркивают, что Алиса не ограничивается набором заранее заданных редакторских ответов: нейронная сеть помощницы обучена на большом массиве русскоязычных текстов, в том числе сетевых диалогов. Это сказалось на характере программы: некоторые пользователи сталкиваются с тем, что она отказывается отвечать на вопросы или дерзит. Создатели Алисы постоянно наблюдают за её поведением и корректируют его. Она умеет отвечать эмоционально: например, в зависимости от контекста может проявлять жизнерадостность или грустит. Запускаем приложение.
— Алиса, ты читаешь «Областную газету», которая выходит в Екатеринбурге?
— Конечно.
— Что последнее прочитала?
— «Большие надежды» (Не было ни такого заголовка, ни материала — ред.).
— Почему водка должна быть крепостью 40 градусов, а не иначе?
— Сейчас поищу. (Отправляет к нескольким статьям на эту тему — ред.).
—Когда нужно переобувать машину?
— Сейчас поищу. (Опять отсылает к статьям — ред.).
— Как прожить жизнь интересно?
— Смотря какую жизнь.
— Алиса, какой будет нынешняя зима на Урале?
— Сейчас поищу. (Отсыл к синоптикам — ред.).
— Алиса, передай привет Сири.
— Обидно слышать!
Никудышный собеседник
«О’кей Google» — давний помощник в поиске информации в Интернете, уже привычная технология голосового поиска. Можно ли с ним работать в режиме диалога? Попробуем:
— Гугл, ты читаешь «Областную газету», которая выходит в Екатеринбурге?
— Итак, вот что мне удалось найти в Интернете на эту тему (отсыл на наш сайт и, что приятно, на мой последний материал — ред.).
— Почему водка должна быть крепостью 40 градусов, а не иначе?
— Итак, вот что мне удалось… (повтор про то, что удалось найти — стандартное начало каждого ответа и отсыл на соответствующую статью — ред.).
В вопросах про машину, зиму и жизнь Гугл как мантры повторяет первую фразу (скукота, сдохнуть можно) и отсылает на соответствующие сайты. А на просьбу передать привет Алисе из Яндекса отправляет нас на страницу с рецептом… как сделать шоколадную конфету для хомячка.
Собеседник из Гугла, очевидно, никакой, а вот справочник неплохой.
Сири себе на уме
Сири — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple. Приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Сири приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени. Позиционируется как искусственный интеллект.
Голос, которым была озвучена первая версия Сири для американских пользователей, принадлежит актрисе по озвучиванию Сьюзан Беннет. В интервью CNN Беннетт рассказала, что в 2005 году она подписала контракт с компанией ScanSoft и по четыре часа в день в течение целого месяца наговаривала бессвязные фразы на диктофон. В 2014 году появилось озвучивание на русском языке.
Кстати, общению с Сири писатель-юморист Михаил Задорнов посвятил один из монологов. Когда он предложил Сири проложить маршрут по известному выражению «А пошёл ты на…», она отправила его на Украину.
— Сири, ты читаешь «Областную газету», которая выходит в Екатеринбурге?
— Боюсь, что я не знаю…
— Почему водка должна быть крепостью 40 градусов, а не иначе?
— Ух. У нас проблема. Ещё раз попробуйте. (Так ничего и не сказала — ред.).
— Когда нужно переобувать машину?
— В настоящий момент мы никуда не движемся. Хотите получить маршрут — скажите, куда.
— Как прожить жизнь интересно?
— Всё в порядке!
— Сири, можешь передать привет Алисе из Яндекса?
Молчит. Выдаёт ссылки на Вконтакте и разные приветы со словами «Алиса».
Вывод: если это искусственный интеллект, то я — папа римский.
Итак, что мы имеем в сухом остатке? Более-менее на собеседника тянет Алиса, всё остальное — обычные справочники, и ничего большего от них не ждите.
- Опубликовано в №190 от 12.10.2017