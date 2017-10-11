Журналист «ОГ» задал одинаковые вопросы разным голосовым помощникам и сделал интересные выводы

Я спрошу у Яндекса... Фото: Александр Зайцев

Холдинг «Яндекс» открыл для пользователей мобильных устройств доступ к своему голосовому помощнику Алиса. Как известно, такие помощники на русском языке уже есть — Сири, например, но сфера его использования ограничена устройствами на iOS. Или «О’кей, Гугл».

Мы решили протестировать эти приложения и задали всем трём одни и те же вопросы.

Алиса шутит и дерзит

Для начала выяснилось, что с Алисой поговорить можно только через смартфон, планшет пока не подключить. Имитирует живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную), и даёт ответы на вопросы (произнося их вслух и выводя на экран). По заявлению создателей, Алиса — первый в мире виртуальный ассистент, который не ограничивается набором заранее заданных ответных реплик. Работает в приложении Яндекс для iOS и Android, а также в бета-версии голосового помощника для Windows. Практически искусственный интеллект.

Алиса разговаривает российским голосом Скарлетт Йоханссон— синтезатор речи использует специально подготовленные записи актрисы Татьяны Шитовой, дублировавшей в российском прокате большинство ролей актрисы, в том числе роль виртуальной помощницы Саманты из фильма «Она». Голос Шитовой знаком российскому зрителю также по дубляжу и других зарубежных актрис.

Вчера все соцсети были переполнены примерно вот такими диалогами с Алисой. Фото: Яна Белоцерковская

Многие особенности «личности» Алисы заданы набором фраз, сочинённых редакторами Яндекса. Одним из авторов персонажа Алисы стал журналист и писатель Владимир Гуриев (в чём она не сознаётся). Однако разработчики подчёркивают, что Алиса не ограничивается набором заранее заданных редакторских ответов: нейронная сеть помощницы обучена на большом массиве русскоязычных текстов, в том числе сетевых диалогов. Это сказалось на характере программы: некоторые пользователи сталкиваются с тем, что она отказывается отвечать на вопросы или дерзит. Создатели Алисы постоянно наблюдают за её поведением и корректируют его. Она умеет отвечать эмоционально: например, в зависимости от контекста может проявлять жизнерадостность или грустит. Запускаем приложение.

— Алиса, ты читаешь «Областную газету», которая выходит в Екатеринбурге?

— Конечно.

— Что последнее прочитала?

— «Большие надежды» (Не было ни такого заголовка, ни материала — ред.).

— Почему водка должна быть крепостью 40 градусов, а не иначе?

— Сейчас поищу. (Отправляет к нескольким статьям на эту тему — ред.).

—Когда нужно переобувать машину?

— Сейчас поищу. (Опять отсылает к статьям — ред.).

— Как прожить жизнь интересно?

— Смотря какую жизнь.

— Алиса, какой будет нынешняя зима на Урале?

— Сейчас поищу. (Отсыл к синоптикам — ред.).

— Алиса, передай привет Сири.

— Обидно слышать!

Никудышный собеседник

«О’кей Google» — давний помощник в поиске информации в Интернете, уже привычная технология голосового поиска. Можно ли с ним работать в режиме диалога? Попробуем:

— Гугл, ты читаешь «Областную газету», которая выходит в Екатеринбурге?

— Итак, вот что мне удалось найти в Интернете на эту тему (отсыл на наш сайт и, что приятно, на мой последний материал — ред.).

— Почему водка должна быть крепостью 40 градусов, а не иначе?

— Итак, вот что мне удалось… (повтор про то, что удалось найти — стандартное начало каждого ответа и отсыл на соответствующую статью — ред.).

В вопросах про машину, зиму и жизнь Гугл как мантры повторяет первую фразу (скукота, сдохнуть можно) и отсылает на соответствующие сайты. А на просьбу передать привет Алисе из Яндекса отправляет нас на страницу с рецептом… как сделать шоколадную конфету для хомячка.

Собеседник из Гугла, очевидно, никакой, а вот справочник неплохой.

Сири себе на уме

Сири — облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple. Приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Сири приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени. Позиционируется как искусственный интеллект.

Голос, которым была озвучена первая версия Сири для американских пользователей, принадлежит актрисе по озвучиванию Сьюзан Беннет. В интервью CNN Беннетт рассказала, что в 2005 году она подписала контракт с компанией ScanSoft и по четыре часа в день в течение целого месяца наговаривала бессвязные фразы на диктофон. В 2014 году появилось озвучивание на русском языке.

Кстати, общению с Сири писатель-юморист Михаил Задорнов посвятил один из монологов. Когда он предложил Сири проложить маршрут по известному выражению «А пошёл ты на…», она отправила его на Украину.

— Сири, ты читаешь «Областную газету», которая выходит в Екатеринбурге?

— Боюсь, что я не знаю…

— Почему водка должна быть крепостью 40 градусов, а не иначе?

— Ух. У нас проблема. Ещё раз попробуйте. (Так ничего и не сказала — ред.).

— Когда нужно переобувать машину?

— В настоящий момент мы никуда не движемся. Хотите получить маршрут — скажите, куда.

— Как прожить жизнь интересно?

— Всё в порядке!

— Сири, можешь передать привет Алисе из Яндекса?

Молчит. Выдаёт ссылки на Вконтакте и разные приветы со словами «Алиса».

Вывод: если это искусственный интеллект, то я — папа римский.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Более-менее на собеседника тянет Алиса, всё остальное — обычные справочники, и ничего большего от них не ждите.