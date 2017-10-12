«Взрывная волна могла накрыть всю Свердловскую область». Как спасти землян от астероидов?

Траектория полёта астероида 2012 ТС4 прошла по касательной линии к орбите Земли. Фото: пресс-служба NASA

Сегодня утром в 8:40 по московскому времени небесное тело диаметром 15–30 метров пролетело мимо Земли на расстоянии примерно 42 тысячи километров. Для сравнения — Луна в семь раз дальше от нас. Пролёт прошёл над территорией Анарктиды. Астероид 2012 TC4, открытый пять лет назад, благополучно разошёлся в траектории движения с искусственными спутниками, работающими для человечества на планетарной орбите. Способны ли были земляне отразить атаку этого астероида и зачем отслеживают их приближение к планете, «ОГ» рассказал популяризатор астрономии, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен САНАКОЕВ.

— Последний астероид был опасен для Земли?

— Не больше, чем когда-то Челябинский метеорит. По размерам он примерно соответствовал астероиду, который взорвался в небе над Уралом пять лет назад. Такие небесные тела с периодом примерно в 20—30 лет опасно приближаются к нашей планете. Правда, большая их часть падает в мировой океан, потому что его территория намного больше площади континентов. Метеорит, упавший на планету перед Челябинским, свалился в Тихий океан. Взрывная волна была такая сильная, что отметившие её на своих приборах вооружённые силы разных стран подозревали друг друга в учениях или испытаниях нового оружия.

— В начале октября мимо Земли пролетал ещё один астероид. Его размер был в два раза больше, чем размер 2012 TC4, и летел он в два раза дальше от планеты. Что бы случилось, если бы он столкнулся с Землёй?

— Разрушения были бы таковы, что под взрывную волну попала бы территория размером примерно со Свердловскую область. Сам по себе он бы не произвёл катастрофу планетарного масштаба — Земля благополучно бы продолжила движение по своей орбите, не отклонившись ни на миллиметр. Но появилось бы довольно внушительное пыльное облако, которое вредило бы движению самолётов. Частицы пыли помешали бы проникновению солнечных лучей, это привело бы к похолоданию и связанным с ним проблемам.

— Астероиды стали открывать чаще, чем прежде?

— Появилась более совершенная техника, которая делает открытия почти без участия человека: роботизированные телескопы способны к самонаводке на изучение космических целей. Сейчас астрономы уже не дежурят по ночам, как прежде, и не разглядывают самостоятельно звёзды. Техника более совершенна, чем человек, и не ошибается — и замечает гораздо больше небесных тел. Кроме того, государства стали выделять внушительные средства для обнаружения опасности из космоса.

— Астероиды можно отстреливать на их подходе к Земле? Отклонять их путь?

— Увы, это пока невозможно. Работа над изобретением устройств для отклонения траектории астероидов ведётся, но результатов пока нет.

— Тогда зачем астрономы их ищут?

— Сегодня мы можем обнаружить астероиды за несколько дней до их приближения к планете. Это делается затем, чтобы просчитать их путь — время и место падения. Если траектория движения астероида совпадёт с земной, по крайней мере, можно будет заблаговременно оповестить людей в населённых пунктах в месте предполагаемого входа в атмосферу. Взрывные волны способны выбить стёкла в зданиях — значит, надо предупредить людей, чтобы в определённое время они не находились рядом с окнами.

— Экзопланеты открывают астрономы-любители. Астероиды тоже могут заметить неспециалисты?

— Нет, обычно эти небесные тела можно отследить лишь на профессиональных телескопах в условиях обсерваторий, поскольку они слишком малы.

— Учёные отслеживают путь абсолютно всех астероидов? Как же тогда проморгали Челябинский?

— Те, что летят по направлению от Солнца, увидеть невозможно — это «мёртвая» зона. Поэтому не увидели Челябинский. Но уже открыто более полутора тысяч астероидов — факт должен вселять надежду людям. Причём известно 90 процентов астероидов размером более 200 метров — самых опасных для Земли. Их траектория просчитана: они никогда не пересекутся с нашей планетой (если, конечно, они не изменят своё движение). И если раньше человечество могло только молиться, чтобы с нами не случилась космическая трагедия, то сегодня мы можем положиться на астрономов. Учёные вычисляют почти все угрозы, идущие из космоса.

Справка "ОГ" Астероид 2012 TC4 обнаружен 4 октября 2012 года в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях. Тогда он тоже приблизился к Земле, но пролетел на расстоянии в два раза дальше, чем теперь. Имеет удлинённую форму, один из быстрых астероидов. Числится под номером 13 в «списке представляющих риск» объектов. По расчётам, он вернётся к нашей планете в 2050 и 2079 годах.