Повторит ли XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов успех 1957 года?

Завтра в Сочи откроется XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. До этого в нашей стране он проходил лишь дважды: в 1957 и 1985 годах, и оба раза в Москве — тогда она была столицей Советского Союза. Те фестивали, особенно первый, стали своеобразным прорывом железного занавеса и открытием мира для жителей нашей страны. Для иностранцев — возможностью напрямую общаться с советскими людьми. Но сможет ли сегодня эта замечательная по своей сути традиция стать тем же явлением — прорывом, полным смыслов и начинаний, каким он был для советской молодёжи?..

Молодёжное фестивальное движение зародилось сразу после Второй мировой войны — ровно 70 лет назад, в 1947 году. Люди устали от войн. Это был протест молодого поколения против насилия, межнациональных конфликтов. Движение левых прогрессивных ребят и девчонок — за мир во всём мире. Конечно, Советский Союз через молодёжное движение продвигал и свои идеологические цели, тем более, что симпатии к нашей стране как победительнице фашизма во всём мире были очень велики. Начинала рушиться колониальная система, и молодёжь этих стран также обращала свой взор на первую страну социализма.

Первые фестивали прошли в странах народной демократии — Чехословакии, Венгрии, ГДР, Румынии, Польше. А самый масштабный, VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, состоялся летом 1957 года в Москве, куда приехали 34 тысячи зарубежных гостей со всего мира. И до сих пор этот рекорд не побит. При этом в стране всего полтора года назад развенчали культ личности Сталина, общение с иностранцами категорически не приветствовалось, а тут улицы столицы на две недели заполонила разноязыкая толпа, которая свободно шла на общение с москвичами и гостями столицы. И никто этому не препятствовал. Для советских людей это был шок, самый яркий эпизод тогдашней оттепели.

Фестиваль породил в СССР диссидентов, стиляг, моду на рок-н-ролл, браки с иностранцами. В Москве благодаря фестивалю открылись «Лужники» и парк «Дружба», вышли на маршруты первые «Икарусы». Мир услышал песни, которые любимы до сих пор, — чего стоят одни только «Подмосковные вечера», прозвучавшие на церемонии закрытия. Позже мелодия стала позывными «Маяка», а сама песня — визитной карточкой СССР.

Страна получила вечно молодую телепередачу КВН: в то время на Центральном телевидении появилась молодёжная редакция «Фестивальная», где был создан прообраз КВН — программа «Вечер весёлых вопросов». Кстати, тридцатилетним журналистом на масштабную молодёжную тусовку в Москву приезжал будущий нобелевский лауреат по литературе Габриэль Гарсиа Маркес. Позднее он напишет эссе «СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы».

Второй раз, уже XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Москва принимала в 1985 году. В то время страна была уже больше открыта миру, а мир присматривался к новому лидеру — Михаилу Горбачёву. Тогда, открывая фестиваль, он ещё называл нашу страну родиной «великого Ленина». К нам приехали такие знаменитости, как президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, культовая фигура рок-музыки Боб Дилан, певец Дин Рид. А в числе делегатов от ГДР была тогда ещё никому не известная Ангела Меркель.

Пока Москва принимала гостей, страна смотрела это действо по телевизору и ждала, когда же начнут пускать в столицу граждан без московской прописки. Когда это случилось, уже после закрытия фестиваля, провинциалы ринулись по московским магазинам скупать то, что ещё осталось на полках. Кстати, из впечатлений того года почему-то больше всего запомнился… вкус фанты. Её в розлив продавали на улицах столицы. И, кажется, что тогда она совсем не была похожа на нынешнюю.

И вот завтра страна в третий раз примет главный молодёжный праздник планеты, уже в городе Сочи. Участниками его станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. От Свердловской области на фестиваль поедут 173 человека, первая группа улетает уже сегодня. А Екатеринбург, как и ещё четырнадцать городов страны, примет на несколько дней иностранных гостей фестиваля, желающих увидеть российскую глубинку. Впрочем, иностранцы в Екатеринбурге — разве сейчас этим кого-то удивишь?

Иван Бондаренко (Североуральск), делегат XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи: — Легко ли стать делегатом фестиваля? Я — мастер взрывных работ на горнодобывающем предприятии, много времени уделяю профсоюзной и общественной работе. Был в Совете молодёжных организаций города, не раз участвовал в российских молодёжных фестивалях. Мне очень хотелось поехать на фестиваль в Сочи, поэтому я самостоятельно зарегистрировался на сайте «Росмолодёжь», заполнил анкету, написал о своих интересах и успехах. Прошёл заочный тур отбора делегатов, после чего меня пригласили на очный тур в департамент молодежной политики Свердловской области. Там были экспертные комиссии по нескольким направлениям. Кандидатам задавали множество вопросов на всевозможные темы — от профессиональных интересов и личных проектов до глобальной политики. Зачем я еду на фестиваль? Мне кажется, в мире сейчас не совсем верное представление о России и её жителях. Поэтому очень хочется, чтобы люди, приехавшие в Сочи с разных континентов, почувствовали реальную суть русской души, узнали, насколько жители нашей страны щедрые, доброжелательные и миролюбивые. Хочется быть причастным к слому отрицательных стереотипов.

…Противоречия в современном мире очень велики. Не только в мире, но и у нас в стране. Несмотря на обилие телекоммуникационных возможностей, люди отвыкли слышать друг друга. Кто она — сегодняшняя молодёжь? Нужен ли ей такой фестиваль? И преодолеть отчуждение поколений, пожалуй, будет, тяжелее, чем пресловутый железный занавес 1957 года.

Как это было в 1985 году «Какое событие в жизни — фестиваль! Какая строка в биографии!» — гласит одна из дружеских надписей на турпутёвке Анатолия Конькова. Фото из архива Анатолия Конькова Анатолий Коньков(посёлок Горноуральский), участник XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве: — В 1985 году мне было 29 лет, я жил и работал в посёлке Горноуральский, а в свободное время руководил детской цирковой студией, поскольку сам прежде занимался в народном цирке в Качканаре. Дети успешно выступали, нас заметили, и меня как руководителя выдвинули делегатом на фестиваль. От области нас было делегатов 20, не больше. В Москве встречали очень тепло. Программа была яркой, насыщенной, я боялся что-либо пропустить и, кажется, спал только в автобусе, когда нас перевозили с одной площадки на другую. На дискуссионных площадках обсуждались серьёзные, в том числе политические, вопросы. Развлечения были тоже на высоте. Помню, как делегаты из Латвии провели дискотеку на западный манер. У меня тогда появилась масса новых друзей, а впечатления, которые я получил во время той поездки, в душе до сих пор. В 1985 году Анатолий Коньков работал оператором на свиноводческом комплексе, а сегодня трудится на тагильском пивзаводе. Фото из архива Анатолия Конькова