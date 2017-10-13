SMM-специалист: «Кто-то специально провоцирует панику о радиоактивном облаке над Екатеринбургом»

Смог над Екатеринбургом. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

Вчера в мобильных чатах и в СМИ появились срочные сообщения: якобы от Челябинска в сторону Екатеринбурга движется радиационное облако. Звено истребителей фейковых новостей в «ОГ» выяснило: налицо обман граждан и, очевидно, кем-то спланированный.

Многие свердловчане поверили сообщениям, которые распространялись мгновенно, подобно вирусу: «Необходимо протирать руки спиртом, мебель — спиртовым раствором и употреблять спирт внутрь, не открывать форточки в квартирах… Знакомые из Института химии попросили передать всем, особенно у кого дети, не проводить много времени на улице. Химиков срочно вызвали в институт из-за радиоактивного выброса и смога с фенолом и формальдегидом». Журналисты «ОГ» в химии разбираются не много, но в силах отличить формальдегид от радиоактивных осадков: они никак не связаны между собой. И тем более протирание спиртом вещей не способно защитить от радиационного заражения.

В Центре экологического мониторинга и контроля Свердловской области сообщили «ОГ», что уровень радиации в регионе контролируют метеорологи: у них широкая сеть метеостанций по региону, их сотрудники до восьми раз в день при помощи чувствительных приборов делают замеры. Так что самая полная и правдивая картина по радиационному фону — именно в Уралгидрометцентре.

— Никаких радиационных и химических облаков ни над Екатеринбургом, ни над другими городами Урала нет, — отрезала замначальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начальник Центра по мониторингу окружающей среды Оксана Банникова.— Радиационный фон в регионе спокойный, соответствует природному.

Данные наблюдений Уралгидрометцентра: средний уровень радиационного гамма-фона на территории области составляет 11 микрорентген в час, и это совершенно безопасно.

—Нормальным для человека и всего живого считается фон до 40 микрорентген в час — у нас на Среднем Урале в некоторых местах это природный, естественный для нашей гористой территории фон, — комментирует Николай Аксёнов, кандидат физических наук, преподаватель УрФУ.

Специалисты регионального Роспотребнадзора тоже внесли вклад в развенчании фейка. Они измерили радиацию на границе региона с Челябинской областью:

— По данным на 10 часов утра 13 октября мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превышает допустимый уровень радиационного фона и варьируется от 9 до 13 микрорентген в час, — сообщили в Роспотребнадзоре.

К тому же в последние дни в Екатеринбурге и области установился штиль, практически полное безветрие. В таких условиях не то что какие-то вредоносные облака — автомобильные выхлопы не способны передвигаться в воздухе.

— В регионе сложились погодные условия, благоприятные для образования смога, — пояснила «ОГ» главный свердловский синоптик Галина Шепоренко. — Ни ветра, ни осадков, поэтому все вредные вещества задерживаются над городскими артериями, не рассеиваются в воздухе. Такая неблагоприятная картина наблюдается с начала недели и по прогнозам продлится до 17 октября. В среду пройдёт дождь, и концентрация вредных веществ в атмосфере снизится.

Кстати, именно в связи со смогом рассылал сообщения и МЧС: горожан просили по возможности не садиться за руль, чтобы не усугублять ситуацию с воздухом в Екатеринбурге. Отметим, что лживость новости об опасных облаках отметили и сами эсэмэмщики — специалисты по привлечению траффика на интернет-платформы. «Везде «подруга», везде «завод», везде «облако» и опасность для Екатеринбурга. Кто-то провоцирует панику специально?» — задаётся вопросом екатеринбургский специалист по SMM Иван Колотовкин. Очевидно, это так.