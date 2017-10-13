В Екатеринбург приедут звёзды медиасферы

Фестиваль в прошлом году собрал десятки молодых талантливых журналистов

Заместитель главреда журнала «The New Times» Иван Давыдов, редактор-консультант ВГТРК и телеведущий Андрей Максимов, журналист-международник Артём Галустян, директор по медийной экосистеме «Вконтакте» Сергей Паранько и многие другие известные журналисты и блогеры выступят в столице Урала в рамках фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE.

Финальные мероприятия TIME CODE-2017 состоятся на площадках Дворца молодёжи и Ельцин Центра 21 и 22 октября.

Фестиваль проходит уже седьмой раз. В этом году на конкурс поступило более тысячи работ из 70 городов России, Украины и Казахстана. Авторитетное жюри традиционно возглавил декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский. Жюри наградит победителей по пяти направлениям, а также вручит специальные призы. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и лекции известных репортёров, блогеров, критиков, фотографов. Вход на мастер-классы и другие мероприятия фестиваля — свободный.