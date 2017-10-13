Павел Крашенинников: «Алиментщиков-должников, по сути, вычеркнут из жизни»

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Неплательщиков алиментов, которых судебным приставам не удаётся разыскать в течение года, суд должен признать «безвестно отсутствующими» — такой законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Детям в таком случае предлагается назначать пенсии по потере кормильца. Кроме того, если закон будет принят, должников будут увольнять с работы и, что самое действенное — снимать с регистрационного учёта.

Судя по кардинальному предложению, чаша терпения у правительства и Федеральной службы судебных приставов переполнилась. И есть от чего. С начала года только в УФССП России по Свердловской области находилось на исполнении 39 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на общую сумму 3,6 млрд (!) рублей. За девять месяцев 2017 года окончено 20 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов на 765 млн рублей. Также за девять месяцев этого года вынесены постановления о временном ограничении на пользование специальным правом (например, на управление транспортными средствами) в отношении более пяти тысяч должников по алиментам, общая сумма долга которых составляет более 490 миллионов рублей. На 12 октября более восьми тысяч должников по алиментам временно ограничены в праве выезда за границу. С начала года объявлены в исполнительный розыск 1 580 граждан — должников по алиментам, за девять месяцев разыскали 785 должников.

Комментарии Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: — Законопроект любопытный, и надо сказать, что это хорошая идея. Тех, кто прячется, могут признать пропавшими со всеми вытекающими последствиями. Должникам будет грозить подвешенная правоспособность и дееспособность, фактически-то этих людей не будет. Алиментщиков-должников, по сути, вычеркнут из жизни. Такая действенная практика существует во многих странах. И она касается не только скрывающихся алиментщиков, но и просто людей, пропавших при невыясненных обстоятельствах, детям которых не могли оформить пенсию. Если закон будет принят, эта процедура упростится. Да, возникнет дополнительная нагрузка на бюджет, но она кажется мне вполне логичной и посильной. Шахит Алиев, глава Пелымского ГО: — Законопроект представляется мне достаточно действенным рычагом воздействия на недобросовестных родителей, хотя надо признать, у нас этот контингент невелик. Это плюс, но есть и минус. Принудительное лишение регистрации приведёт к убыли населения и может сказаться на формировании бюджета. А то, что регистрации будут лишаться люди практически на бумаге, а в жизни у них мало что изменится, ещё хуже — дополнительная нагрузка на бюджет. Сергей Квашнин, алиментщик: — Ну уж это совсем в угол загнать мужиков. Мне, например, хватило 200 часов принудительных работ в госпитале ветеранов войн. Да я и не скрывался, работал на мебельном производстве, предприятие закрылось, долго не мог ничего найти по специальности, перебивался случайными заработками. Поймите, у злостных уклонистов часто долги накапливаются оттого, что работу найти нелегко. На многих предприятиях платят в конвертах, тоже проблематично платить алименты нормально. После госпиталя у меня всё как-то наладилось, и сейчас по алиментам ко мне претензий нет.

Проект поправок к закону «Об исполнительном производстве» и Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК) разработан в Минюсте. Суть их в признании в судах «безвестно отсутствующими» должников по алиментам, которых приставы не могут найти в течение года и более. Сейчас в таких случаях суды обычно отказывают заявителям, потому что по действующему ГПК судья обязан запрашивать информацию о местонахождении только у органов внутренних дел. А они, как показывает практика, в поисках алиментщиков не всегда расторопны. Поправки Минюста добавляют в перечень ГПК судебных приставов, которых закон обяжет разъяснять матерям, что те имеют право обратиться в суд с заявлением о признании должника «безвестно отсутствующим». Именно этот статус позволит оформить на ребёнка пенсию по потере кормильца.

А «потерявшемуся» кормильцу без регистрации придётся туго. Но если одумается и встанет на путь исправления, то опять же в судебном порядке сможет восстановить свой статус.

Безвестно отсутствующих должны увольнять с работы, в том числе со службы в армии и органах правопорядка, снимать с регистрационного учёта. В некоторых случаях будут назначать внешнее управление их имуществом. Через пять лет после исчезновения должника вообще могут признать по суду умершим, после чего открыть дело о наследстве на его собственность.

Цифры Согласно отчёту ФССП России, в 2016 году на исполнении службы находилось 1,6 млн производств о взыскании алиментов на общую сумму 176,3 млрд рублей. В то время как на детские пенсии (пять тысяч рублей) по утере кормильца понадобится до трёх миллиардов в год.