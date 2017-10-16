Ксения Каминская: «Я стала одним из немногих счастливчиков, попавших на открытие. Такое я видела впервые!»

Ксения Каминская, Юлия Лозовитская перед вылетом на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Фото: Владимир Мартьянов

От редакции: наш корреспондент Ксения Каминская в эти дни находится в Сочи, в составе свердловской делегации на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Ксюшу знают многие наши читатели. Она — автор собственного проекта «Социальный репортёр», студентка факультета тележурналистики с ограниченными возможностями здоровья (Ксюша передвигается с помощью инвалидной коляски). Она передаёт с места событий:

— Активная жизнь свердловской делегации началась на день позже, чем все ожидали. Из-за большого количества участников мы не смогли вовремя получить бейджи, без которых нельзя посещать площадки фестиваля. Поэтому в первый день мы просто гуляли, знакомились друг с другом, играли в настольные игры, коротали время в ожидании заветных бейджей и экипировки.

Большинство мероприятий проходит в главном медиацентре. В игровой форме там представлены разные регионы-участники, стенды которых будут работать до самого закрытия. За один день всего не обойти, поэтому первым делом я отправилась к стенду Свердловской области. Активисты нашей делегации готовились к этому интерактиву ещё до отъезда в Сочи. Сначала гостям нужно пройти лабиринт, в котором они могут узнать особенности нашего региона, отправить другу открытку с видами Екатеринбурга, послушать творчество уральских музыкантов. На выходе гость посещает один из мастер-классов: по речи, вокалу, рисованию и даже по массажу — всё это по очереди проводят наши земляки.

Пожалуй, самый неприятный момент, с которым столкнулись участники фестиваля, - это длинные очереди на разные площадки. Всем желающим не хватает мест. Фото: Юлия Афанасьева

На протяжении всего дня можно посещать мастер-классы и дискуссионные площадки. При регистрации на ВФМС каждый из нас выбирал своё направление деятельности. Но вход оказался свободным на любой мастер-класс вне зависимости от твоего направления, главное — всегда приходить заранее, чтобы тебе хватило места.

О том, кто из нас попадёт на открытие, мы узнали за два часа до его начала. Я оказалась одним из немногих счастливчиков нашей делегации, которые смогли вживую увидеть это грандиозное шоу. Остальные смотрели прямую трансляцию на площади олимпийского парка, потому что ледовый дворец «Большой» не смог вместить всех участников.

На церемонии открытия тысячи людей в яркой жёлтой форме фестиваля стали не только зрителями, но и непосредственными участниками торжества. Такое я видела впервые. Перед началом ведущие провели с трибунами массовою репетицию. У каждого зрителя был свой комплект реквизита, который мы использовали во время шоу «Пробуждение». А светящиеся браслеты загорались самостоятельно в определённом порядке, создавая на стадионе сказочную атмосферу.

Вместе со звёздами российской эстрады, такими как Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Нюша, на сцену выходили люди из разных стан, которые реализовали масштабные проекты. Все они направлены на решение актуальных проблем общества: развитие науки, медицины, инклюзивной среды и многое другое. Концерт завершился выступлением американской группы One Republic.

Вечером мы познакомились с участником из Нигерии. Для него, как и для многих из нас, самым запоминающимся моментом открытия стала приветственная речь Владимира Путина.

В 2014 году я побывала на открытии паралимпийских игр и не могла представить, что сама стану частью не менее грандиозного события!