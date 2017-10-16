Сюрпризы от дорожников

В начале сентября был открыт участок ЕКАД от посёлка Медного до трассы на Полевской. Дорога получилась очень хорошей, но имеет один минус — на всём протяжении, а это 11 километров, нет ни одного места для разворота. Фото: Алексей Кунилов

Всё лето водители в Екатеринбурге маялись от непрерывных ремонтов дорог, объездов, изменений транспортных потоков и пробок.

После капитального ремонта на 191–193-м километрах трассы М5 «Урал» (Челябинский тракт, там, где поворот на Большой Исток), на двух дорожных петлях появились отбойники. На дороге в Челябинск получилось так: справа отбойник, а слева выложили бордюр для газона между двух трасс. Обочины не стало ни с одной, ни с другой стороны. Бордюр высокий — на легковой машине не перешагнуть. Полосы всего две. Случись поломка — всё, пробка обеспечена. Мы ехали отнюдь не в час пик и попали в затор: у большегрузной фуры сработало на выстрел колесо, и пока она ковыляла вдоль отбойника до ближайшей обочины, движение моментально застопорилось. Здравый смысл подсказывал: зачем здесь такой большой газон, лучше бы ещё одну полосу проложить?

Ан нет, пояснили в ФГУ «Уралуправтодоре», который является заказчиком работ, сделано всё по проекту капитального ремонта, а добавить полосу — это уже реконструкция, там другие задачи, другие деньги. Капремонт производится в рамках действующего полотна. Участок дороги здесь повышенной опасности, да ещё и дачники ходят, поэтому и установили отбойники.

Справа — отбойник, слева — бордюр, а полосы всего две, случись поломка, на обочину не съедешь. Фото: Алексей Кунилов

С большой помпой был открыт 2 сентября отрезок ЕКАД от посёлка Медного до трассы на Полевской. Дорога получилась на самом деле замечательная: ровная, в три полосы на каждую сторону. Посреди отбойник не из привычных металлических полос, а из бетона. Но! На расстоянии в 11 километров нет ни одного места для разворота в обратную сторону. Чтобы вернуться в Екатеринбург, нужно ехать до пересечения трассы с дорогой на Полевской. Как выяснилось, норматив для федеральной трассы — не более пяти километров от разворота до разворота. Здесь дорога региональная, нормативы у каждой категории (их четыре) разные.

В советское время развороты положено было делать через каждые 600 метров. Сейчас нормативы размыты-размазаны. Единственное, согласно СНиП 2.05.02–85 «Автомобильные дороги», «разделительные полосы следует предусматривать с разрывами длиной 30 метров через 2–5 км для движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог».

Ну ладно, по хорошей дороге можно и крюк дать. А случись, не дай бог, какое ЧП — спецавтотранспорту некогда круги нарезать.