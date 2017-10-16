Норгенж Билим из Малави: «Мне советовали взять в Россию оружие для обороны»

Норгенж Билим, Хекмет Тэхенежед, Николас Сирон и Анна Тереза Мота (слева направо) на фестивале изменили своё представление о России

Двести молодых людей из примерно 70 стран мира три дня провели на Среднем Урале в рамках фестивального знакомства с провинциями России. Они побывали на Первоуральском новотрубном заводе, посетили музеи уральской столицы, послушали лекции в Уральском федеральном университете, научились водить хоровод — прямо на границе Европы и Азии. С народными культурными традициями гостей знакомили во время церемонии торжественного открытия фестиваля в Ельцин Центре, а сегодня утром они отбыли в Сочи для участия в центральной программе.

Норгенж Билим — 28 лет. Приехала из Малави — государства на юго-востоке Африки. Работает агрономом — помогает фермерам выращивать кукурузу и картофель.

— Когда собиралась в Россию, все знакомые отговаривали меня ехать, говорили, что это рискованно, — смеётся, возмущённо жестикулируя, Норгенж. — У нас во всех газетах, в Интернете — везде пишут, что русские очень опасны. Будто бы Россия нападает на другие страны и захватывает их. Родные опасались за мою жизнь и просили меня остаться, некоторые даже советовали взять оружие для обороны, мол, русские очень агрессивны — могут убить. И поэтому, когда я прилетела, осторожно озиралась по сторонам, боясь нападений. Только спустя какое-то время поняла, какая это была глупость — так думать. У вас очень дружелюбные люди. Больше всего меня удивило, что на Урале, несмотря на такой холод, тоже растут картошка и кукуруза — меня пригласили работать в одном фермерском хозяйстве.

Норгенж не уверена, что примет предложение о работе. А вот 23-летний студент Тегеранского университета Хекмет Тэхенежед всерьёз задумался о том, чтобы поступить в магистратуру в Уральский федеральный университет. Его интересует авиационная инженерия, а где как не в России изучать создание космических кораблей! Участвовать в фестивале молодёжи ему порекомендовал университетский профессор: счёл, что для образования поездка в космическую державу будет полезна. Хекмет не разочаровался.

Ровесница Хекмета Анна Тереза Мота, напротив, уже твёрдо знает, чем будет заниматься в будущем — наукой. Она — дипломированный фармацевт из Португалии. Учёбу в университете окончила буквально на прошлой неделе — и после фестиваля сразу отправится в Нидерланды — проводить исследования, как изобретения фармацевтики влияют на здоровье людей.

— Я с детства интересовалась Россией, читала русские сказки, в старшем возрасте — стихи ваших поэтов, — признаётся Анна Тереза. — Для меня как фармацевта интересна была образовательная составляющая программы в Екатеринбурге, поэтому для региональной программы я выбрала этот город. К тому же Урал расположен на границе двух частей света, было интересно узнать — каково это, когда ты и в Европе, и в Азии?

По этой причине именно Свердловскую область выбрали сразу две сотни участников фестиваля. В Екатеринбург по региональной программе приехало больше гостей, чем в любой другой город страны. Побывать на границе Европы и Азии решил и 22-летний Николас Сирон из Австрии — он изучает в магистратуре бизнес и юриспруденцию. Ему так легко даются русские слова, что я даже подумала было, что у него есть русские корни.

— Нет, — отрицательно качает головой Николас. — Просто я хочу прочитать Достоевского на русском и стремлюсь хорошо изучить этот язык.

Представляя регион на торжественной церемонии открытия, первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов рассказал участникам XIX Международного фестиваля молодёжи и студентов о заявке Екатеринбурга на проведение всемирной выставки в 2025 году. Через восемь лет все они будут трудиться по освоенной специальности и смогут приехать на Средний Урал для участия в ЭКСПО.