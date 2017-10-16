Прокуратура вызвала руководство ЦПКиО имени Маяковского

Выяснив, не представляет ли фотограф какое-то издание, охранник ушёл. Фото: Павел Ворожцов

Руководство администрации парка Маяковского в Екатеринбурге вызвали «на ковёр» в прокуратуру Октябрьского района из-за запрета проводить в главном городском парке фото- и видеосьёмку.

В выходные посетители ЦПКиО обнаружили на входе в парк табличку, запрещающую вход на территорию с фото-, видео-и звукозаписывающей аппаратурой. Согласно объявлению, фотографировать и снимать видео в ЦПКиО можно только с письменного разрешения руководства. Новость вызвала бурные обсуждения в СМИ и соцсетях и заинтересовала районную прокуратуру. В самом парке факт запрета опровергли и сообщения в СМИ назвали безосновательными. На воротах сейчас висит отредактированное объявление без пункта о съёмке. Охранник, заметивший фотоаппарат у фотокорреспондента «ОГ», уточнил, не из СМИ ли он, и услышав отрицательный ответ, ушёл.