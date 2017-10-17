Формула чистой воды

По словам Елены Довлатовой, муниципалитеты и водоканалы сегодня имеют большие обязательства без необходимых возможностей для их исполнения. Фото: Алексей Кунилов

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Рубрика предоставляет слово политикам, предпринимателям, представителям общественности Свердловской области. Главное здесь — заявление личной позиции автора по актуальной теме.

От редакции: в рубрике «Мнение» — Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

Официально Роспотребнадзор говорит, что порядка 60 процентов водных объектов не соответствуют требованиям питьевого назначения. Что же мешает нам пить чистую воду? Прежде всего — нестыковки в законодательстве, отсутствие его связи с реальным положением дел в отрасли.

Главная проблема состоит в том, что государство не чувствует себя заказчиком чистой воды. Будучи собственником большинства водных объектов, оно полностью перекинуло ответственность за водоснабжение и водоотведение на муниципалитеты и «Водоканалы», не учитывая их скудные бюджеты и установив ограничение в четыре процента на рост коммунальных платежей в год.

Например, согласно закону о недрах именно на хозяйствующих субъектах (то есть «Водоканалах») лежит обязанность проводить разведку подземных водных запасов и подтверждать их, а также обустраивать зоны санитарной охраны. Естественно, так как в тарифе средства на это не закладываются, водным компаниям невыгодно этим заниматься. И в результате водные объекты только деградируют, и мы вообще с трудом представляем себе полную картину их состояния.

Все инициативы федеральных органов власти должны широко обсуждаться с отраслевым экспертным сообществом, так как часто они бывают оторваны от практики. Например, одно из последних предложений — разработать эталонный тариф на воду. Сегодня трудно представить, как может быть единый тариф на воду по всей стране с учётом различий водных источников: кто-то берёт чистую воду из Енисея, где даже металл не ржавеет, а кто-то из Волги, где «замешан компот».

При этом у нас самые жёсткие в мире требования к очищению стоков, попадающих в водные объекты. Лет десять назад «Мосводоканал» провёл реконструкцию очистных сооружений, использовав наилучшие доступные на тот момент технологии. Однако по российским законам и они не дотянули до идеала — и «Мосводоканал» ежегодно платит 400 млн рублей за сброс загрязняющих веществ. С учётом такого избыточно жёсткого законодательства водопользователей будут постоянно штрафовать, а качество водных объектов лучше не станет. Из-за завышенных требований в России нормативно очищаются всего четыре процента стоков, при этом собираемость штрафов крайне низкая. Сравните: в 2016 году за сброс загрязняющих веществ было заплачено 0,98 млн рублей в бюджет. При том я знаю точно — только екатеринбургский «Водоканал» был оштрафован за это на 8 млрд рублей.

На деле же качество воды по-прежнему никого не интересует, только её количество. А как иначе объяснить тот факт, что субвенции регионам из федерального бюджета на восстановление водных объектов можно тратить на что угодно — от берегоукрепления до строительства дамб, но только не на строительство очистных сооружений?