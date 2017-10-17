Новые правила для автолюбителей

Умелого мотоциклиста новые правила экзаменовки не испугают. Фото: Александр Исаков

На этой неделе вступили в силу изменения в проведении экзаменов для получения водительских прав, в условиях их получения и замены. «ОГ» рассказывает о новшествах.

Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области, говорит, что в последние несколько лет условия сдачи водительских экзаменов стали более жёсткими по сравнению с началом 2000-х годов. Однако они вполне выполнимы, и для человека, который овладел водительским ремеслом, трудности представлять не должны. Убеждён: они призваны сделать более безопасной ситуацию на дороге.

— Изменения сделали несколько сложнее правила использования заднего хода, и это правильно, — говорит Едрышов. — Сегодня машин на дорогах больше, движение стало более плотным, и это требует от водителей и скорости реакции, и отличных умений. В дорожной ситуации у водителя и в самом деле часто нет второго шанса, жизнь требует от нас оптимально воспользоваться единственной возможностью. Это же касается и изменений в правилах приёма экзаменов у мотоциклистов: если они летят с мотоцикла на дороге — всё. Очень часто — это конец их водительской карьеры. Претендуешь на езду по дороге на железном коне, значит, вначале стоит научиться им управлять. Иначе мотоциклист будет опасен для тех, кто делит с ним дорожное полотно.

Переключение передачи

При исполнении манёвров задним ходом претендент на получение водительских прав сможет переключить передачу лишь однажды. Повторения манёвров движения вперёд-назад больше недопустимы.

Мотоциклы

Если экзаменующийся на получение прав для вождения мотоцикла допустил его падение, продолжать испытание бессмысленно: в любом случае его не засчитают. Кроме того, стало обязательным упражнение по скоростному маневрированию. Для этого условие о прохождении 80-метрового коридора изменили, сделав его круговым. А такую трассу можно разместить на любой экзаменационной площадке.

Площадка

Отныне зимой территорию, где проводят экзаменационные испытания для водителей, необязательно отчищать от снега до асфальта: достаточно устойчиво разместить конусы и обработать противогололёдкой.

Госпошлина

Необходимо оплатить услуги ГИБДД по приёму экзамена ещё до подачи заявления об этом. Так предписывает налоговое законодательство РФ.

Услуги МФЦ

Прежде каждый регион работал с заявлениями от граждан через Многофункциональные центры, как придётся. Начиная с 14 октября определены крайние сроки для услуг через МФЦ при замене водительского удостоверения или получении прав международного образца — не более 15 рабочих дней.

Замена прав

По новым правилам, если водитель меняет права (потерял их или поменял свою фамилию), то он обязан представить свежую медицинскую справку. В этом случае новый документ выдадут на 10 лет.

Молодые водители

Сдать экзамен на права категории «В» и «С» в России молодые люди могут и в 17 лет. Однако права они получат лишь в тот момент, когда им исполнится 18 лет.