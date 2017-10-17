Новый президент РАН Сергеев рассказал уральским учёным о стратегических планах развития российской науки

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в УрО РАН стартовал Уральский научный форум, открыл который недавно избранный президент Российской академии наук Александр Сергеев. На 2017 год сошлись три юбилея: 30-летие Уральского отделения РАН, 85-летие академической науки Урала и 25-летие Научного Демидовского фонда.

Президент РАН Александр Сергеев приехал не только поздравить уральских учёных, но и поделиться планами стратегической перестройки векторов развития российской науки. Но для начала поблагодарил всех за оказанную поддержку в прошедших выборах — именно уральцы с физическим сообществом выдвинули его кандидатуру от территориального отделения. И это была его первая поездка в регион в новом качестве.

— Сейчас мало кто уже, наверное, знает, что в 2005-м была утверждена Стратегия научного и инновационного развития страны до 2015 года, — напомнил Сергеев. — Предполагалось пустить на науку два процента от ВВП, причём 60 процентов финансирования науки планировали от заказов высокотехнологичных предприятий. Более того, хотели 15 процентов экспорта заполнить высокотехнологичной продукцией. Не случилось ни научного, ни высокотехнологичного прорыва. Дело в том, что научные исследования — процесс порой долгоиграющий, а производству нужен быстрый результат. И совместить это сложно. Но можно, и сейчас мы разрабатываем новую Стратегию развития науки в России. После своего избрания я довольно много общался с руководством страны. У нас серьёзные вызовы, и без науки нам с ними не справиться. Для меня совершенно очевидно, что финансирование фундаментальной науки должно быть полностью государственным.

Кроме того, надо нам обязательно повысить статус академии и более чётко разграничить с ФАНО функции, обязанности и ответственность. Нужно откорректировать закон о госакадемиях, повысив статус РАН. Её нынешний статус ФГБУ недостаточен, чтобы на равных с ФАНО решать многие важнейшие для академии вопросы. Необходимо, чтобы она наравне с ФАНО была соучредителем научных институтов, чтобы в законе было чётко записано: ФАНО отвечает за административно-хозяйственную работу, академия за научную. Нонсенс, но формально сегодня академия наук ни за что не отвечает, за всё в ответе ФАНО, ведь оно учредитель институтов. Почему руководителей институтов назначает ФАНО? Доходит до смешного: в Саратове сняли директора. А у них система оплаты такая — оклад и раз в четыре месяца премия. Его уволили, а премию дали. Так он хорошо работает или плохо?..

После детального выступления Александр Сергеев отправился в Уральский государственный аграрный университет на встречу со студентами и преподавателями, поблагодарил коллектив «за то, что здесь вырастили Ирину Донник» — бывший ректор стала одним из его заместителей («ОГ» писала об этом 4.10.17). Сказал, что сельское хозяйство — одно из важнейших направлений в современной науке России.

Завершился визит президента РАН встречей с губернатором области Евгением Куйвашевым.