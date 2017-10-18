Оленеводы губят тундру

Коренные народы Севера уже не живут в единении с природой, а становятся разрушителями экосистемы. Фото: Пресс-служба ЦВО

С 18 по 20 октября в Екатеринбурге проходит Уральский научный форум, где будут обсуждаться многие вопросы, в том числе связанные с дальнейшим освоением Арктики. Учёные Уральского отделения Российской академии наук расскажут о результатах своих исследований и о проблемах, на которые следует обратить внимание.

Как ни парадоксально, сейчас одна из основных экологических проблем полу-острова Ямал, где работают уральские учёные, связана с деятельностью не предприятий по добыче нефти и газа, а оленеводов. Об этом рассказал журналистам член-корреспондент РАН, директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир БОГДАНОВ.

— Ресурсы для оленеводства стремительно сокращаются, — заявил он. — Дело в том, что пастбища полуострова Ямал способны выдержать максимум 50 тысяч оленей, а сейчас там порядка 300 тысяч голов. Перевыпас колоссальный.

По словам учёного, за последние годы площадь лишайниковой тундры на Ямале сократилась в десять раз, а шесть процентов территории полуострова, где раньше рос ягель, превратилось в песчаную пустыню.

— Каждый год много оленей погибает от бескормицы. По той же причине в прошлом году произошла вспышка сибирской язвы. Лето выдалось экстремально жарким, мерзлота подтаяла больше обычного, и всякие жуки-пауки стали вытаскивать на поверхность споры язвы, погребённые 70 лет назад (тогда на Ямале была последняя вспышка язвы). Поскольку растительность бедная, олени захватывают её вместе с почвой, отсюда и вспышка, при богатом травяном покрове её бы не случилось. Сибирская язва — это экологический механизм сдерживания поголовья животных. И если сейчас поголовье не сократить, то в перспективе ямальские оленеводы останутся без оленей, — подчеркнул Владимир Богданов.

Он отметил, что раньше туша оленя весила в среднем 50 килограммов, а сейчас — 33 килограмма. Из-за того что животные плохо набирают массу, им трудно пережить холод и гололёд. У олених уже не бывает по два оленёнка — только по одному. Но что же заставляет коренные народы, которые всегда жили в единении с природой и понимали её, увеличивать поголовье? В последние годы олени из средства существования превратились в средство наживы: на чёрном рынке очень высок спрос на панты.

— Приезжают китайцы, покупают панты, но сколько и по какой цене — данных нет. Известно лишь, что Ямал — основной поставщик пантов на Сингапурскую товарную биржу, и если верить Интернету, только за прошлый год брокеры заработали на этом товаре 18 миллионов долларов, — рассказал учёный.

По его мнению, оленеводы сами должны осознать проблему и сократить поголовье животных. К сожалению, коренные народы Севера воспринимают призывы к этому как ущемление своих прав. Исследователи УрО РАН полагают: если сегодня убрать всех оленей с Ямала, пастбища восстановятся не раньше, чем через 30 лет. Ягель растёт по одному миллиметру в год.

Вторая экологическая проблема северных территорий связана с другой исконной деятельностью народов Севера — рыболовством. В реках практически не осталось ценной рыбы.

— Когда у ханта спрашивают, есть ли рыба, он отвечает: «Щука есть, а рыбы нет». Рыба для него — это осётр, муксун, чир и другие ценные виды. Но в северных реках кроме щуки в большом количестве есть налим, лещ, карась, окунь и многие другие виды. И эта рыба абсолютно здоровая. Это говорит о том, что исчезновение ценных видов объясняется не загрязнением северных рек, а перепромыслом, — заявил Владимир Богданов.

По его словам, для искусственного воспроизводства нужны производители, но специалисты уже не могут поймать пару — самку и самца осетра, чтобы получить икру, подрастить молодь и выпустить её в реки. При успешных действиях по воспроизводству и запрете на вылов для восстановление муксуна в Оби потребуется лет 30, для восстановления осетра — лет 50.