«Деньги за билет возвращаются только в случае смерти пассажира»

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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На авиатрассы страны вышел новый лоукостер — «БЕЗОБИДА», дочка авиакомпании «Скипидэйр — Скипидарские авиалинии»! Новичок сразу же потряс всех своими правилами перевозки!

Электронная регистрация на рейс авиакомпании «БЕЗОБИДА» открывается за сутки до полёта и является бесплатной первые 15 секунд. Дальнейшая регистрация бесплатной не является по решению авиакомпании. Об успешной или неуспешной оплате электронной регистрации пассажиры уведомляются через «Почту России».

Деньги за билет возвращаются только в случае смерти пассажира при условии, что пассажир предупредил авиакомпанию о своей смерти не менее чем за сутки.

Сидячие места на борту воздушного судна преду-смотрены только для тех, кто взял с собой стул.

Пассажиру разрешается бесплатно провезти в кулачке две подушечки жевательной резинки или две карамельки.

Пассажиру разрешается перевозить в салоне воздушного судна горные или беговые лыжи, предварительно сложенные пополам или вчетверо.

За погрузку и выгрузку багажа взимается плата в размере 1 500 рублей. Пассажир может сэкономить на этой услуге, отказавшись от полёта.

Пассажир может сэкономить на топливном сборе, сдав на стойке регистрации 300–400 литров керосина.

Пассажир может задать три вопроса стюардессам в течение полёта, заплатив 300 рублей. Безлимит — 3 000 рублей.

За право выбора места с гарантированно исправной кислородной маской взимается плата в 500 рублей.

В случае разгерметизации салона пассажир обязан приобрести за наличный или безналичный расчёт кислородную маску сначала для себя, затем для ребёнка, а затем для стюардессы, после чего воспользоваться платным аварийным выходом.

Абонемент на посещение туалета во время полёта стоит 1 000 рублей, разовое посещение — 200 рублей.

Пассажирам запрещается обмениваться местами, впечатлениями и красноречивыми взглядами.

Тупые пассажиры, не понимающие русского или человеческого языка, должны оплатить услуги переводчика из расчёта 30 рублей/слово.

Глухие пассажиры и такие, которым приходится повторять по сто раз, обязаны оплатить услуги сурдопереводчика из расчёта 30 рублей/сурдослово.

Время стояния в туалетных кабинках — 10 секунд, сидения — 20 секунд. Общее время нахождения в кабинке — не более 30 секунд! Нарушители караются лишением права нахождения в кабинках на три полёта или лишением права пользования туалетной бумагой.

На случай отсутствия денег у пассажира для расчёта за платные услуги на борту воздушного судна работает ломбард.

За испуг при взлёте или посадке пассажиру предоставляется бесплатная саечка.

Допускается изменение цен на билеты в реальном времени во время полёта. Итоги изменения цен объявляются пассажирам за 20 минут до посадки. Пассажиры, не согласные с текущим изменением цены, до высадки не допускаются.

По приземлении пассажиры обязаны забрать свой багаж в течение одного проезда на ленте транспортёра. За каждый последующий круг взимается плата в размере ¼ стоимости багажа. Оценка стоимости багажа — дополнительная платная услуга.

В случае получения вскрытого или повреждённого багажа пассажир должен знать: вскрытие и повреждение багажа — услуга бесплатная (её стоимость включена в цену билета), и пассажир не обязан её оплачивать дополнительно!

Все претензии пассажиров принимаются в третьей кабинке мужского туалета международного аэропорта Скипидарска. Вход в туалет — платный.

Авиакомпания настоятельно рекомендует не конфликтовать, а встать на путь сотрудничества с администрацией авиакомпании «БЕЗОБИДА». Это поможет вам выйти из самолёта с чистой совестью!