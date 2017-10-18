«Пятилетка развития» в сфере образования стартовала

Школу №23 в Академическом открыли в этом году. Создание новых мест в школах и, как следствие, переход на обучение в одну смену — задача области на ближайшие годы. Фото: Павел Ворожцов

Через пять лет не только все свердловские школьники, но и воспитанники старших групп детских садов должны заниматься в учреждениях дополнительного образования. Такую задачу глава региона Евгений Куйвашев поставил перед министерством общего и профессионального образования на прошедшем вчера заседании областного правительства.

Вице-губернатор Павел Креков сообщил на этом заседании, что в Свердловской области работают 210 организаций дополнительного образования, в которых занимаются 74 процента учащихся школ, гимназий и лицеев. Это на 12 процентов больше, чем в 2016 году. Прогресс налицо, но сегодня этого уже мало.

— В нашей программе «Пятилетка развития» мы декларируем 100-процентный охват дополнительным образованием детей в возрасте от пяти до 18 лет. Этот вопрос необходимо детально проработать, в том числе учитывая мнение детей и родителей. Нужно сделать всё, чтобы к заданному сроку мы пришли к планируемому показателю, — напомнил вице-губернатору Евгений Куйвашев.

Отмечалось также, что в 2017 году число мест в школах Свердловской области увеличилось на 2,5 тысячи. Это радует, но нерешённой остаётся пока проблема ликвидации двухсменки в школах. «Пятилетка развития» предусматривает меры по переходу на односменную работу школ, но, по словам начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, также выступившей на заседании областного правительства, в столице Урала, например, такая задача будет выполнена только к 2025 году, то есть через восемь лет…

Среди достижений региона в сфере образования Павел Креков отметил обеспечение полной доступности дошкольных учреждений для 100 процентов юных свердловчан, достигших трёхлетнего возраста. А сейчас идёт работа по выполнению поставленной губернатором задачи снизить возрастной порог всеобщей доступности детских садиков до двух лет.

Положительно сказывается на совершенствовании системы образования и выполнение программы «Уральская инженерная школа». С её реализацией Павел Креков связывает, например, значительный рост среднего балла ЕГЭ по физике выпускников школ области — ведь многие из них занимаются в учреждениях дополнительного образования технического профиля. Кстати, единственный предмет, по которому наши школьники показывают по ЕГЭ средний балл ниже общероссийского — это английский язык. В чём причина этого — тема для отдельного разговора. Зато по остальным наукам свердловские ребята показывают результаты лучше среднероссийских.

Ну и особая наша гордость — достижения учащихся свердловских учреждений среднего профессионального образования. Техникумы и колледжи области готовят специалистов по 50 новым и перспективным рабочим профессиям. Многие их учащиеся и выпускники блестяще выступают на чемпионатах по методике WorldSkills, а по числу призёров в этих соревнованиях Свердловская область на протяжении нескольких лет удерживает лидерские позиции в стране.

Евгений Куйвашев посоветовал отслеживать дальнейшую судьбу победителей чемпионатов WorldSkills, активнее привлекать их на работу в колледжи и техникумы региона в качестве преподавателей и наставников. «Надо выстроить понятную систему для их профессионального роста и обеспечения достойной оплаты их труда», — подчеркнул губернатор.