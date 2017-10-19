Лучший участковый Среднего Урала живёт в Краснотурьинске

Татьяна Радчук будет представлять Свердловскую область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый», который состоится с 1 по 10 ноября. Фото: Наталья Андреева

Конкурс «Народный участковый» проводится в России в седьмой раз. Победителей выбирают путём интернет-голосования. В этом году сотруднице Краснотурьинского отделения внутренних дел Татьяне РАДЧУК удалось набрать рекордное количество голосов (1 731) за всю историю проведения конкурса в Свердловской области. Она будет представлять наш регион на всероссийском этапе. Народный участковый рассказала «ОГ», почему она не считает свою профессию мужской.

— Татьяна Александровна, эта победа для вас была ожидаемой?

— Конечно, нет. Спасибо людям, которые меня поддержали.

— Как вы попали в правоохранительные органы? Мечтали о профессии?

— Для меня всегда примером был отец, и я с детства говорила: буду милиционером, как папа. Он пытался отговорить меня, но не сумел. В органах внутренних дел я работаю уже больше десяти лет, в должности участкового — с 2011 года, пока ни разу не пожалела о своём выборе. Мне нравится помогать людям, именно такова основная задача участкового. Есть, наверное, какой-то знак судьбы в том, что замуж я вышла за человека, у которого день рождения в мой профессиональный праздник — 10 ноября.

— Мужу часто приходится за вас волноваться?

— Конечно, он переживает, когда, допустим, среди ночи звонят, сообщают, что совершено какое-то правонарушение, и мне нужно срочно собираться, ехать на место происшествия. Очень часто мне приходится работать в праздники и выходные, у нас же ненормированный рабочий день. Но муж меня всегда поддерживает.

— Принято считать, что участковый — мужская профессия…

— На мой взгляд, наоборот, — женская. Ведь участковому приходится иметь дело с людьми, которые попадают в конфликтные или сложные жизненные ситуации. Женщины быстрее и глубже вникают в них, так как они по природе своей — психологи. Им быстрее, чем мужчинам, удаётся уладить конфликт, остановить нарушителя общественного порядка, с ходу оказать пострадавшему психологическую помощь.

— Ваши дети планируют продолжить династию?

— Дочка Катя сейчас учится в 10-м классе, она мечтает поступить в медицинский университет. Сын Андрей — семиклассник, он заявляет, что будет работать в полиции и на деле готовит себя к этому спортивными тренировками.

— В последние годы на экраны выходит множество фильмов, герои которых — работники органов внутренних дел. У вас есть любимый фильм или герой?

— Я, конечно, иногда смотрю детективы, но не являюсь поклонницей этого жанра. Обычно чуть ли не с первых кадров понимаю, как будет развиваться сюжет и кто совершил преступление. Рассказываю семье, они потом удивляются, как мне удалось всё предугадать — так сказывается опыт работы в полиции. А любимый герой в этом жанре у меня из классики кинематографа. Это Шарапов.

Кстати Только в этом году Татьяна Радчук раскрыла 12 преступлений, задержала человека, находившегося в розыске, пресекла более 40 административных правонарушений, рассмотрела более 220 заявлений и обращений граждан. За успешную работу она награждена медалями «За отличие в службе» второй и третьей степеней.