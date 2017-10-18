У жителей Екатеринбурга есть возможность слетать в космос

Старт космического корабля -- впечатляющее зрелище, недаром на него уже организуют пресс-туры. Фото: Пресс-служба НПО автоматики

21 октября жители Екатеринбурга с помощью современных технологий смогут побывать на уникальном запуске космического корабля: в Доме офицеров пройдёт мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос».

Участники его отправятся в путешествие по Солнечной системе, чтобы спасти её от Чёрной дыры. В спектакле используется уникальный интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты. Запуск космического корабля пройдёт в субботу 21 октября три раза — в 11:00,14:00 и 17:00.

Стать его пассажиром может любой желающий независимо от возраста. Каждый из участников получит специальное устройство для управления миссией — светодиодный браслет — и пройдёт специальное обучение. Зрители узнают о том, как устроена Солнечная система, какие планеты входят в неё, узнают о космических открытиях человечества и оценят просторы Вселенной.

Все зрители станут учениками «Космической академии» и вместе с героями, отважными рейнджерами Астрой и Лео совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.

Образовательное шоу для детей и родителей «МультиКосмос» — мультимедийное представление на большом экране с возможностью управления развитием событий, яркое зрелищное световое шоу и интерактивные площадки с шоу космических явлений, множество фотозон с 3D-иллюзиями, на фоне которых можно фотографироваться, VR-аттракционы и космическая беспроигрышная лотерея.

Продолжительность шоу — 90 минут с антрактом. Интерактивные площадки начинают свою работу за 30 минут до начала, открыты в антракте и после представления.

Присоединиться к экипажу можно на сайте http://мультикосмос.рф/екатеринбург и в группе https://vk.com/multikosmos_ekaterinburg.

Покупка билетов: онлайн на сайте http://мультикосмос.рф/екатеринбург и в кассе места проведения. Организатор — компания «Мультишоу», это один из проектов федеральной компании «РОСВИДЕО ПРОДАКШН». Компания занимается созданием видеоконтента для крупных компаний и правительственных структур. Премьера «МультиКосмоса» состоялась в апреле в Кировской области, а осенью этого года шоу будет показано более чем в 50 городах России.