Авторы фейков — те же террористы?

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

Только-только «ОГ» вывела на чистую воду обман про челябинское радиоактивное облако («ОГ» писала об этом 13 октября), как группы в мессенджерах в Екатеринбурге заполнили сообщения о конфетах с наркотиками и энтеровирусе в торговых центрах. Специалисты называют их фейковым спамом, а авторов — террористами.

Волна фейков в родительских чатах началась недели две назад — как раз после ложного массового минирования в уральской столице. После того как детей эвакуировали сразу из нескольких десятков школ и детских садов Екатеринбурга, мамочки и так были на взводе. То и дело они делали заметки в Инстаграме и делились со знакомыми: «Сегодня на кружок своего не отпущу, пусть сидит дома. Мне страшно!»

— В таком состоянии любое тревожное сообщение чувствительно для человека, — объясняет главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. — Собравшись вместе, впечатлительные люди способны заразить эмоциями один другого — так и рождаются панические настроения. В такой ситуации лучше не доверять невесть откуда взявшимся новостям непонятного происхождения, а черпать информацию из официального источника.

Объявление о том, что не рекомендуется посещать крупные торговые центры из-за вспышки энтеровируса в Цыганском посёлке, не было подписано вообще никак. Оно кочевало по родительским группам в соцсетях без каких-либо опознавательных знаков — фотография обычного листа без подписи врачей или учреждения. Но даже в таком виде наделало много шума. Управление Роспотребнадзора сработало мгновенно: через несколько часов после появления вирусной рассылки опубликовало на своём сайте обращение к родителям: «Сезонная заболеваемость энтеровирусными инфекциями пошла на спад: за неделю с 9 по 15 октября 2017 года заболеваемость ЭВИ в Свердловской области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 21 процент, в Екатеринбурге — на 12 процентов». Санитарные врачи сообщили, что никаких ограничений на посещение торговых центров не вводили.

— Чтобы сообщение походило на правду, в нём используется информация, соответствующая истине — действительно, в Цыганском посёлке была вспышка инфекции, правда, не энтеровируса, а менингита, — поясняет SMM-специалист Иван Колотовкин. — Это давно известная и отлично работающая промотехнология. Сейчас мы видим, как её стали использовать для того, чтобы посеять панику среди населения. По характеру рассылки можно сделать вывод, что рассылают сообщения боты. Вычислить авторов невозможно, поскольку в рассылке задействованы сайты-анонимайзеры.

Интересно, что телефонные террористы, массово минировавшие школы и садики, тоже использовали такие сайты. Второе совпадение — время. Случайность? А может быть, и «минёры», и те, кто распространял фейки о радиоактивном облаке и энтеровирусах в торговых центрах — это одни и те же люди?

— В России и Свердловской области есть специалисты, которые предпринимают комплексные меры реагирования. Расследование покажет, кто сеет панику и недоверие к органам государственной власти — а лжеминёры и авторы фейков именно этого и добивались, — уверен пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. — Рано или поздно этих «клоунов» выследят и придут за ними, где бы они ни были — за границей или в России.