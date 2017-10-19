Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Николай Рундквист, путешественник, краевед, писатель:

— Я считаю, что любая революция — это только негативные последствия. Ничего хорошего подобные вещи не приносят любой стране, в том числе и нашей. Революция 1917 года разрушила всё, что было у нас в России, свергла монархический строй, который держался не один век, свергла царскую власть и создала новое: из фактически аграрной страны Россия превратилась в индустриальную, которая в 1961 году отправила первого человека в космос. Только у всего этого оказалась слишком высокая цена. Не стоит забывать про то, каким образом была свергнута царская семья, не стоит забывать про репрессии интеллигенции, про варварские методы большевиков, которые впоследствии сказались на развитии страны.

Безусловно, это событие коснулось всех семей, в том числе и моей. Если бы не было революции, то история пошла бы по совершенно иному пути, и наверное, многих из нас сейчас бы не было. И это, наверное, единственное преимущество. Вообще, я считаю, что ломка общества ни к чему не приводит и совершенно не нужна. Если говорить про современную Россию, то сейчас тоже много недовольных. Люди привыкают жить по каким-то определённым правилам, и когда происходит переворот, всё приходится начинать заново. Так было не только в 1917 году, но и в 1990-х. Я считаю, что это, безусловно, негатив.

Есть, конечно, определённые сферы жизни, на которые революция 1917 года повлияла не так сильно. Например, литература. Она же, если можно так сказать, независимая. Но и там был так называемый социалистический реализм, цель которого сводилась к тому, чтобы оправдать всё, что произошло в стране, все те события, которые принесла революция. Не то чтобы оправдать даже, а показать, что все перемены к лучшему, что революция принесла в жизнь народа много положительного. Но не стоит забывать, что была и совершенно другая литература, противоположная. Продолжала существовать монархическая литература, которая активно изымалась большевиками. Несмотря на все трудности того периода, появлялась антиреволюционная литература, которая подвергалась гонению. В постреволюционной России было множество так называемых «запрещённых» авторов. Пастернаку даже Нобелевскую премию присудили, хотя сколько травли он пережил в СССР. Поэтому я считаю, что эта сфера пострадала в меньшей степени, хотя, безусловно, тоже понесла потери.

Если рассматривать какие-то отдельные моменты, то получается, что не на всё революция повлияла пагубно. Вернее, не сильно пагубно. Но в целом, повторюсь, я считаю, что революция — негативное явление. Это касается и других революций, и нашей революции 1917 года.