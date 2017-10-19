Заветный навес построили за неделю

Навес получился просторным и прочным. Фото: Станислав Богомолов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Честное слово, надоело зимой постоянно обметать машину от снега, а строительство гаража пока не осилить, поэтому давно хотел построить рядом с домом просторный навес, благо после возведения забора и ворот осталось листов 25 металлического профлиста.

Сказано — сделано. Подкопил деньжат, а вот времени не подкопишь, поэтому наняты были профессионалы-строители, не мигранты, которых надо постоянно контролировать. К делу они подошли основательнее, чем я предполагал. На стойки были привезены квадратные трубы из толстого железа. Бензобуром просверлили колодцы на два метра в глубину. Ну это понятно: глубина промерзания грунта у нас на Урале 1,8–2,0 метра, и чтобы столбы не «ходили» вверх-вниз, именно такая глубина и нужна. Колодцы залили бетоном. Пролёты укрепили железными укосинами. Несущие балки сделали из досок толщиной в 60 мм, которые поставили на ребро. Сверху лёг настил из доски-дюймовки, которую укладывали вплотную.

На дюймовку постелили рубероид и только тогда положили профнастил. Получилась немудрёная вроде, но прочная конструкция, которую сваркой ещё и «привязали» к столбикам забора. При желании и возможности из неё со временем можно и утеплённый гараж сделать. А пока довольно и навеса. По

задней стенке вполне можно пустить полочки под инструменты и всякие железки к машине. Достаточно места и для того, чтобы сложить сюда что-то на зиму, чтобы не рыться в поисках чего-нибудь нужного в снегу. Запланировано провести и электричество — зимний день, как известно, короток, а дел на даче всегда много.

Если к имеющемуся полу подлить бетона ещё слева и справа, то вполне войдут и две машины. Справа крыша навеса ушла за забор, там дорога, а нижний скат не доходит до забора один метр, таковы нормы — все строения должны стоять от забора с соседним участком на расстоянии не меньше метра. Деревянные элементы навеса покрыли текстурной пропиткой и для красоты, и чтобы не темнели от солнца.

А при желании в непогоду можно здесь и мангал для шашлыка поставить в уголок. Простоту и функционал конструкции вполне можно оценить по снимку. Извиняюсь, ещё не всё прибрано — объект только-только сдан в эксплуатацию.