Выбираем оружие против мышей

Чтобы мыши не заходили в дом, не забудьте также на вентиляции и других трубах сделать защитные решётки. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В холодное время года, когда дачи пустуют, в поисках пищи туда приходят мыши и крысы. Как избавиться от незваных гостей?

Способы бывают разные. Можно купить и расставить в доме механические ловушки, использовать химические яды или приобрести электронный отпугиватель, создающий ультразвук, который грызуны не переносят. Однако наиболее гуманными, экологичными и в то же время не менее эффективными являются народные средства.

Если вы оставляете дачу на всю зиму, можно посыпать пол в доме и подвале золой. Ещё один способ — насыпать в мышиные ходы хлорку. Избавиться от грызунов можно также с помощью растений, например, мяты: они не пойдут в дом, если разложить сушёные веточки по углам и вдоль стен. Другое растение с сильным запахом, совершенно невыносимым для мышей и крыс, — бузина чёрная.