Парламентарии ополчились на борщевик

Борщекик занял в стране уже около одного миллиона гектаров. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Парламентарии озаботились проблемой злостного сорняка, расплодившегося вокруг просёлочных дорог и садовых кооперативов — борщевика Сосновского. Для борьбы с ним предлагается разработать федеральную целевую программу или принять на общероссийском уровне другие меры.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующие запросы комитеты Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, а также по аграрным вопросам направили министру сельского хозяйства Александру Ткачёву, главе Минприроды Сергею Донскому и президенту Российской академии наук Александру Сергееву.

По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова,речь идёт о серьёзной экологической проблеме. Борщевик оказался злостным сорняком, ареал произрастания которого увеличивается на 10 процентов ежегодно и уже достиг одного миллиона гектаров.