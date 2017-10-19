Парламентарии ополчились на борщевик

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«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.
Парламентарии озаботились проблемой злостного сорняка, расплодившегося вокруг просёлочных дорог и садовых кооперативов — борщевика Сосновского. Для борьбы с ним предлагается разработать федеральную целевую программу или принять на общероссийском уровне другие меры.
Как сообщает «Парламентская газета», соответствующие запросы комитеты Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, а также по аграрным вопросам направили министру сельского хозяйства Александру Ткачёву, главе Минприроды Сергею Донскому и президенту Российской академии наук Александру Сергееву.
По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова,речь идёт о серьёзной экологической проблеме. Борщевик оказался злостным сорняком, ареал произрастания которого увеличивается на 10 процентов ежегодно и уже достиг одного миллиона гектаров.
- Опубликовано в №195 от 19.10.2017