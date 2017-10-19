Шпинат на столе – круглый год

Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.
Как уверяют диетологи, для укрепления здоровья и сохранения молодости важное значение играет ежедневное употребление шпината — полезнейшего продукта в кулинарии. Использование листьев этой зелени в разгар сезона не вызывает затруднений, а вот в зимний период, когда свежая зелень становится редкостью в магазинах, на помощь хозяюшке придёт заготовка из шпината, сделанная своими руками.
Самое простое — накрошить и заморозить. Но зачастую при хранении замороженных овощей могут нарушаться условия и сроки, из-за чего заготовка вместо заявленных витаминов не принесёт ничего, кроме пустых ожиданий и испорченных блюд.
А можно просто засолить шпинат. Готовим зелень и йодированную соль в нужном соотношении: на 1 часть шпината должно приходиться не менее 1/10 части соли. В дело идут только листочки, которые промывают и просушивают на полотенце.
В стерилизованные заранее банки раскладывается зелень и обильно пересыпается солью. Чтобы листочки осели на дно, поверх соли следует поставить груз, который затем убирается, а на его место добавляются новые листочки и точно так же пересыпаются солью.
Так заполняется вся банка, которая закупоривается крышкой и хранится в холодильнике всю зиму. Кстати, по такому же рецепту можно заготовить на зимний период ароматный и полезный укроп или петрушку.
- Опубликовано в №195 от 19.10.2017