Шпинат на столе – круглый год

В солёном шпинате лучше сохраняются его полезные свойства. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Как уверяют диетологи, для укрепления здоровья и сохранения молодости важное значение играет ежедневное употребление шпината — полезнейшего продукта в кулинарии. Использование листьев этой зелени в разгар сезона не вызывает затруднений, а вот в зимний период, когда свежая зелень становится редкостью в магазинах, на помощь хозяюшке придёт заготовка из шпината, сделанная своими руками.

Самое простое — накрошить и заморозить. Но зачастую при хранении замороженных овощей могут нарушаться условия и сроки, из-за чего заготовка вместо заявленных витаминов не принесёт ничего, кроме пустых ожиданий и испорченных блюд.

А можно просто засолить шпинат. Готовим зелень и йодированную соль в нужном соотношении: на 1 часть шпината должно приходиться не менее 1/10 части соли. В дело идут только листочки, которые промывают и просушивают на полотенце.

В стерилизованные заранее банки раскладывается зелень и обильно пересыпается солью. Чтобы листочки осели на дно, поверх соли следует поставить груз, который затем убирается, а на его место добавляются новые листочки и точно так же пересыпаются солью.

Так заполняется вся банка, которая закупоривается крышкой и хранится в холодильнике всю зиму. Кстати, по такому же рецепту можно заготовить на зимний период ароматный и полезный укроп или петрушку.