Зимний приют для овоща

Алексей Глухих доволен своей работой, интересуется новым подпольем и пёс Чуха. Фото: Станислав Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Алексей Глухих живёт вместе с женой, дочерью и маленькой внучкой под Каменском-Уральским. Земля в этих краях плодородная, климат мягкий и тёплый: летние температуры на пять градусов выше, чем в других частях Свердловской области. Алексею это только на руку: на своём огороде в 12 соток он с успехом выращивает картофель, морковь, свёклу, кабачки, фасоль и другие овощи. В трёх просторных теплицах размером три на пять метров растут болгарский и острый перец, огурцы, томаты и баклажаны. А в саду плодоносят две яблони, груша, слива, вишня, кусты клубники и смородины.

Урожай Алексей собирает с мая по сентябрь: первым появляется редис, последней с поля на хранение убирают краснокочанную капусту. Каждое лето приносит ему до тонны овощей, фруктов и ягод. И каждое лето его жена Елена проклинает огород за такое обилие: пока муж на работе, она ни на минуту не отходит от плиты — стерилизует банки и консервирует плоды своего труда.

— От этой страды хоть волком вой, но ничего не поделаешь: муж у меня работает электриком на мукомольном заводе, зарплата небольшая, поэтому кормимся огородом. Летом просыпаюсь — и сразу на грядки, всё убирать. Огурцы солю, помидоры мариную, из цветной капусты делаю салаты, из кабачков — икру, из фруктов — варенье и компоты. Всё это надо где-то хранить, по холодильникам сотню банок не распихаешь. Да и восемь центнеров картошки и других корнеплодов туда не влезут, — рассказывает Елена.

На помощь сельским жителям приходят овощехранилища. У Алексея их два, но у каждого есть свои недостатки. Поэтому сейчас он достраивает третье.

Особая гордость мастера — правильная вентиляция. От неё будет зависеть сохранность урожая. Фото: Станислав Мищенко

Первое овощехранилище — это подпол на кухне размером четыре на пять метров и глубиной три метра. Постройка очень удобна при заготовке консервов — замариновал, охладил и спустил банки вниз, через люк с переносной металлической лестницей. Внутри подпол утеплён пенополистирольными плитами, а вдоль стен установлены трёхуровневые деревянные стеллажи. Рядом с ними стоят мешки с морковью, свёклой и редькой, а также ящики с кабачками, тыквами и патиссонами. Завершает картину картофельная куча, наваленная на подстилку из опилок. В подполе имеется вентиляционное отверстие, средняя температура воздуха в течение года держится в районе десяти градусов выше нуля, что многовато для долгосрочного хранения овощей, но идеально подходит для ежедневного использования в сильные морозы.

Ещё одно подземное сооружение расположено во дворе, под сараем. Классическая овощная яма в форме куба со сторонами по два метра уходит в землю ещё на полтора метра, над ней — бетонное перекрытие. Но даже такая глубина не спасает погреб от промерзания: в лютые морозы потолок и полки с домашними заготовками покрываются толстым слоем инея. Частенько в середине зимы овощи отсюда приходилось перетаскивать в подпол, где уже подстерегала другая крайность — слишком тепло. В итоге ближе к весне картофель начинал прорастать, а морковь — портиться.

Но не зря говорят, что на ошибках учатся, поэтому в этом году Алексей Глухих начал возводить новое ово-щехранилище уже с хорошей теплоизоляцией, с учётом преж-них ошибок. Одновременно над ним построил тёплый гараж со смотровой ямой. Такая постройка даст дополнительную защиту зимой от холода, а летом — от дождя.

Строительные работы начал летом. Котлован под будущий погреб рыл экскаватором. Для теплоизоляции Алексей использовал пенополистирольные блоки шириной 50 миллиметров, с внутренней стороны вплотную к ним поставил в стальную раму бетонные плиты размером два на полметра, выложив из них куб и замазав щели водостойкой монтажной пеной. Можно было залить бетон в опалубку, но с плитами работа шла гораздо быстрее. Их Алексей брал с рук, по 1000 рублей за штуку, таскали с напарником — каждая весит около 100 килограммов. Бетонное перекрытие он также утеплил и засыпал метровым слоем земли. В общем на возведение такого погреба ушло около 40 000 рублей. Гордостью подземелья, по словам Алексея, является естественная приточно-вытяжная вентиляция, которая сохранит оптимальную температуру и влажность в помещении независимо от погоды.

— В качестве основы я использовал пластиковые трубы от канализации диаметром 100 миллиметров. Они расположены напротив друг друга на разных высотах и закрыты снаружи козырьками от попадания пыли и грязи. Приточная труба будет находиться на уровне 50 сантиметров от пола, а вытяжная — под самым потолком. Внутри неё я проложу электронагревательный кабель, чтобы обеспечить циркуляцию тёплого воздуха и защиту потолка от влаги, а под трубой поставлю ёмкость для конденсата. Температура будет всегда стабильной — в районе плюс трёх-пяти градусов, — делится секретом Алексей.

Как считает хозяин, такая конструкция обеспечит семью продуктами с собственного огорода до следующего урожая. Особенно будет рада внучка Милена: любимое пюре, приготовленное бабушкой из домашних овощей, она сможет кушать хоть круглый год.