К 100-летию органов безопасности России: «Качать маятник» в Смерше не учили

Кадр задержания диверсантов из фильма «В августе 44-го». В роли капитана Алёхина — Евгений Миронов. Это вторая попытка экранизировать роман. Первая, предпринятая Витаутасом Жалакявичусом в 1975 году, провалилась.

История спецслужб любой страны — это всегда чудное хитросплетение правды и мифов, легенд и разоблачений, но до уровня нашей ВЧК — КГБ — ФСБ по накалу страстей и полярности оценок всем остальным далеко… Расскажем о самом интересном из прозвучавшего на V межрегиональной научно-практической конференции чекистов и архивистов, посвящённой 100-летию органов безопасности России. В дискуссии приняли участие представители регионов УрФО, а также Москвы, Смоленска, Новосибирска и Башкирии.

Ранний «репрессанс» и поздний «реабилитанс». Была такая грустная шутка. Историки до сих пор спорят — почему пик репрессий пришёлся на 1937–1938 годы? Ведь это было спокойное время. Оппозиция разгромлена. Страна живёт по передовой на то время сталинской Конституции. Успешно идут коллективизация и индустриализация. И вдруг закрутился маховик репрессий. В массовом сознании укоренились такие стереотипы: мания преследования у вождя, планомерное уничтожение старых большевиков (много знают), удар по конкурентам в партийной номенклатуре, основная причина поражений 1941-го года — репрессии в отношении военных.

А на самом деле старая гвардия и партноменклатура просто зажрались, думали, что они всегда будут в обойме — так эмоционально оценил ситуацию в партии перед войной начальник управления архивов Свердловской области Александр Капустин. Большинство из них, 80 процентов, вступали в партию в спокойное время, без участия в подпольной работе. Военные, выскочившие наверх на гребне Гражданской войны, не хотели, образно говоря, пересаживаться из кавалерийского седла на танки. В общем, у ВЧК, как она ни называйся, ко многим были вопросы. Но самое главное — серьёзные разногласия в масштабах репрессий. Рекорд принадлежит Солженицыну, он насчитал от 66 млн до 100 млн человек. Рой Медведев уверен, что не меньше 40 млн были репрессированы. В последнее время появилось много добротных исследований, по которым выходит, что с 1931 по 1938 год арестованы были 4,8 млн человек, из них осуждены 2,9 млн человек, к высшей мере приговорены 745 тысяч. Да, это страшная трагедия, но зачем преувеличивать масштабы?

Теперь о реабилитации. Первая волна была ещё при Берии, вторая началась после XX съезда партии и третья, самая массовая — в 1988 году. За 15 месяцев работы комиссия по реабилитации пересмотрела почти 1 170 000 уголовных дел на 1 586 104 человека. Темпы пересмотра дел поистине фантастические — по 67 тысяч в месяц. Так доходило ли дело до конкретных рассмотрений? Тем не менее на сегодня реабилитировано 5,8 млн человек. Вспомним, арестованы по 58-й статье были 4,8 млн человек.

Спецдонесение НКВД как свидетельство эпохи. Исследование на эту тему провёл профессор кафедры государства и права УрГЮУ, доктор исторических наук Владимир Мотревич. В 1992 году были рассекречены много документов НКВД военного времени, в частности, такие, как спецдонесения. В архиве Управления ФСБ по Свердловской области, по данным регистраци, таких было около 1,5 тысячи, в наличии оказалось девять — остальные ушли в Москву. О чём докладывали чекисты первому секретарю обкома? О недовольстве студентов питанием в УПИ, о дистрофии в Асбесте, о поведении и связях эвакуированных академиков в Свердловске, о том, как люди слушают по радио сводки Совинформбюро, как реагируют на победу под Сталинградом, какие есть проявления антисемитизма, кто авторы антисоветских листовок — да, были такие, и среди них даже вычислили полковника ВВС. Но верить этим донесениям можно было с большой натяжкой. Так, в 1942 году вышла директива Берии об усилении борьбы с контрой. И тут же были раскрыты 12 подпольных повстанческих организаций. А как — станет ясно из следующей главки.

Учётная карточка. В 1938 году все архивы были переданы в ведение НКВД. И сразу же было приказано составить картотеку неблагонадёжных лиц — бывших жандармов и полицейских, тех, кто воевал в белой армии, дворян, сектантов и просто верующих, военнопленных Первой мировой войны, застрявших на Урале, бывших анархистов-утопистов, которые Родину не любят. Всего в области было составлено таких учётных карточек на 16,2 тысячи человек — подсчитала заместитель директора госдарственного архива Свердловской области Ирина Иванова. Придёт указание из Москвы усилить и углубить борьбу с контрой — а вот они, голубчики, все здесь…

Чекистов «качать маятник» никто не учил. Многие, наверное, читали знаменитый роман Владимира Богомолова«Момент истины», вышедший в 1974 году (при переизданиях названия менялись), — о том, как работали оперативники Смерша. Так вот, там старший лейтенант Таманцев мастерски умел «качать маятник» — совершать специальные движения, затрудняющие попадание в него при стрельбе. А ещё он владел стрельбой «по-македонски» - из пистолетов с обеих рук. Как на самом деле готовили в НКВД и Смерше брать диверсантов без оружия — задался этим вопросом главный архивист Центра документации общественных организаций Свердловской области Сергей Сластнев. Но никаких документов на этот счёт почти не сохранилось. Единственное, что удалось узнать — чекистов обучали приёмам рукопашного боя с холодным оружием (нож, сапёрная лопатка, штык) и причудливой смеси из восточных единоборств. Никаких упоминаний о «маятнике», стрельбе «по-македонски» обнаружено не было. Кстати, сам Богомолов в одном из изданий книги с его комментариями просил не воспринимать его роман как документальный — это красивая история, написанная с целью реабилитировать профессию чекиста…

Справка "ОГ" Первая межрегиональная научно-практическая конференция прошла в 2009 году и пришлась по вкусу архивистам и историкам, действующим сотрудникам Управления ФСБ по Свердловской области. Нынешняя была пятой. Кстати А были ли пойманы настоящие шпионы в регионе во время войны? Да, были. С 1 августа 1941 года по 1 января 1942 года были арестованы 26 шпионов и изменников, 10 диверсантов и 46 карателей. Сколько из них были настоящими, сказать трудно. По всей трассе перегонки самолётов Алсиба была зафиксирована работа, по одним данным, около 100, по другим — около 200 немецких радиопередатчиков. Взяли кого-либо из этих радистов или нет, пока неизвестно. Забавно День чекиста отмечается 20 декабря. По нечаянному совпадению в прежние времена 20-го числа каждого месяца в КГБ выдавали оклад денежного содержания (получку) всю разом, без аванса. Офицеры этот день называли днём чекиста.