В реалити-шоу «Бригада» покажут, что стало с кафе Дворца Молодёжи

Вот так выглядело кафе «Молодёжное» во время съёмок первых серий. Посмотрим, как оно преобразится. Фото: Никита Журнаков

Завтра, 21 октября, на экраны выйдет первая серия реалити-шоу «Бригада». Телепрограмма из десяти серий будет выходить на «ОТВ» по субботам, в 13.20. Она расскажет о том, как молодые свердловчане осваивают рабочие профессии и применяют их на практике.

«Бригада» — совместный проект Дворца молодёжи и телеканала «ОТВ».

— Идея наглядно показать, как в нашем регионе реализуется проект «Уральская инженерная школа», родилась на ИННОПРОМе-2016. Мы хотели, чтобы формат был доступным для молодёжи, поэтому выбрали реалити-шоу. К реализации задумки мы приступили год назад, в октябре. Объявили кастинг, и из более чем 500 претендентов отобрали восемь участников реалити-шоу. Планировали, чтобы ребята реконструировали какой-нибудь памятник архитектуры в Екатеринбурге, но оказалось, что с такими объектами могут работать только профессиональные реставраторы, кроме того, года два надо документы оформлять. Поэтому остановились на кафе «Молодёжное» Дворца молодёжи. Кстати, думаю, не пройдёт и двух десятилетий, как дворец, который проектировал архитектор Белянкин, признают памятником архитектуры, — рассказала «ОГ» продюсер реалити-шоу «Бригада» Ирина Росинская.

Герои «Бригады» — четверо юношей и четыре девушки. Никто из них до участия в проекте не владел техническими и инженерными специальностями. В процессе съёмок реалити-шоу ребята получали новые для себя знания и навыки: учились класть кирпичи, выполняли работу штукатура-маляра, занимались электрикой, холодильными установками, охранной сигнализацией и многим другим. Мастерству учились в колледжах Екатеринбурга, а затем применяли новые знания и умения на практике. Каждая из серий показывает, чему учатся молодые люди и как своими руками преобразуют пространство кафе Дворца молодёжи.

— В каждой серии — реальная жизнь. Участникам пришлось выполнять тяжёлую и грязную работу, выяснять отношения. Но, пожалуй, я не буду раскрывать карты, — сказала Ирина Росинская. — Зрители программы узнают, как развивались события, во что превратилось в итоге кафе Дворца молодёжи, кто стал победителем. Кроме того, получат много практической информации, которая может пригодиться, когда они сами соберутся делать дома ремонт. Следить за нашими новостями можно также на сайте tvbrigada.ru