Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Виктор Руденко, директор Института философии и права УрО РАН, член-корреспондент РАН:

— Безусловно, грандиозные изменения, которые происходили в стране в результате революции, имели как позитивные, так и негативные стороны. К сожалению, позитивные результаты в большинстве своём достигались ценой огромных жертв. Мне довелось читать газеты, которые выходили в Европе в 1917 году. Происходящие в России события зарубежные журналисты называли не революцией, а максималистским большевистским переворотом и уже через месяц после залпа Авроры рассказывали о карательных отрядах и ужасах красного террора.

Несомненное достижение в том, что большевикам удалось создать промышленность, отвечающую потребностям XX века. Но это было сделано за счёт мобилизационной экономики: на нужды индустриализации бросили все силы, в том числе через ГУЛАГ, через насильственное использование трудовых ресурсов. Впрочем, Россия и до революции не была отсталой и лапотной, как это сейчас пытаются представить. Она экспортировала сельскохозяйственную продукцию, была достаточно сильной в плане развития металлургии, железных дорог, всё это отражено в данных статистики тех лет.

В Советском Союзе промышленность и технические науки были заточены главным образом на военные цели, потому что страна находилась в окружении враждебного капиталистического лагеря и планировала экспортировать туда коммунизм. А поскольку все силы были брошены на разработку военных технологий и производство новых видов вооружения, постоянно наблюдалась нехватка товаров народного потребления. К тому же усилия по развитию науки и промышленности, предпринятые в первой половине ХХ века, позволили СССР занимать лидирующие позиции в некоторых отраслях лишь до 60-х годов прошлого века.

Научно-техническую революцию, которая происходила в других странах в 70–80-е годы ХХ века, у нас прозевали.

Говоря о гуманитарной науке, нельзя не вспомнить «философский пароход»: из страны насильственно выслали писателей, философов, мыслителей. Это не могло не отразиться на развитии духовной сферы. Не секрет, что после революции гуманитарная наука в значительной степени работала на обслуживание власти. Но были и иные примеры. Профессор Алексей Лосев, например, потеряв зрение на строительстве Беломорканала, продолжал исследования античной эстетики. Его работы — мировая классика. Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили, Валерий Подорога, изучавший Марселя Пруста, Абдусалам Гусейнов, писавший труды по этике, известны не так широко, но все, кто в то время интересовался философией, знал: этих авторов обязательно нужно читать. Они были вне идеологии, не занимали высоких должностей, порой работали «в стол», но не подстраивались под систему. Их труд я назвал бы подвижническим.