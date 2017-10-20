Новый регламент ГИБДД отменил справки о ДТП и обязал инспекторов возвращать водителей после экспертизы на место

Теперь инспекторам дано право останавливать автомобили и проводить проверки вне постов ДЛС. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, заменивший документ, действовавший с 2009 года. В нём подробно прописано то, как сотрудники дорожно-патрульной службы должны оформлять дорожно-транспортные происшествия, следить за тем, чтобы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения. И хотя революционных изменений этот документ не несёт, некоторые его новации были приняты автомобилистами весьма настороженно.

Узаконена проверка на дорогах

Одним из таких нововведений является норма, позволяющая инспекторам останавливать автомобили для проверки вне постов ДПС. Согласно тексту документа, «место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками полиции определяются руководителем подразделения ДПС». Стоит напомнить, что запрет останавливать транспортные средства вне постов ДПС, появился неслучайно: в 90-е годы и в начале «нулевых» было немало случаев, когда под видом сотрудников Госавтоинспекции совершались разбойные нападения на автомобилистов. Видимо, в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ посчитали, что те лихие времена прошли навсегда и норма устарела. Тем более, что остановка транспорта для проверки документов вне постов ДПС стала сегодня обычным делом. Вот только грамотные водители при этом требовали у инспекторов назвать причину остановки, в рамках какой операции ведомства она проводится. Теперь эти вопросы можно проигнорировать. Как сказал вчера журналистам по поводу нововведения начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин, «ничего сейчас никому показывать не надо. У инспектора имеется полное основание для остановки водителя в любом месте».

Отмена справки о ДТП

Непонимание вызывает положение нового регламента об отмене справок о ДТП. До вчерашнего дня она являлась одним из главных документов, с которым водитель обращался в свою страховую компанию по поводу возмещения причинённого в результате ДТП ущерба. В МВД ссылаются на то, что в законе об ОСАГО о ней ничего не сказано, зато она есть в ведомственных правилах страхования, утверждённых ЦБ. Также её непременно будут требовать и страховые компании, причём не только по ущербу, возникающему по полису ОСАГО, но и обязательствам добровольного страхования — КАСКО. Как же быть автомобилистам?

— Сейчас по новому регламенту ситуация даже упрощается: если вы участник ДТП и вашей вины нет, сотрудник выносит определение об отказе в возбуждении административного производства, и в этот документ он вписывает всю необходимую информацию об участниках дорожного происшествия, повреждениях транспортных средств, всю информацию по полисам ОСАГО. И он отдаёт вам на руки этот документ. Вы его сдаёте в страховую компанию, и это является основанием для последующих оформлений, — говорит Юрий Дёмин.

При этом он добавил, что выдавать справки о ДТП в Свердловской области пока продолжат и после 20 октября, параллельно будут консультироваться по новой схеме документирования ДТП с московским главком.

Снимать нельзя запретить

Из текста нового регламента исчезла норма, обязывающая сотрудников ДПС не препятствовать съёмке их на видеокамеру. По мнению Юрия Дёмина, видеосъёмка водителями действий инспекторов часто является одной из причин, провоцирующих между ними конфликтные ситуации. То, что эта норма исчезла из регламента ГИБДД, не значит, что отныне она под запретом: право граждан на видеофиксацию и фотосъёмку действий стражей порядка предусмотрено законом.

Права не заберут

Также из регламента убрали уже недействующие нормы о снятии номеров и изъятии у автомобилистов водительских прав.

— В части водительских удостоверений… Мы уже забыли, когда последний раз изымали водительское удостоверение. На сегодня ничего не изымается. Потому что изъятие водительских удостоверений предусматривает принятие соответствующего решения, которое находится в компетенции суда, — пояснил Юрий Дёмин.

Кстати, он предупредил, что после вынесения судом решения о лишении права на управление автомобилем водитель сам должен в течение трёх дней сдать в ГИБДД своё водительское удостоверение.

Верните на место!

И, наконец, нововведение, которое можно трактовать как уступку здравому смыслу. Теперь после освидетельствования на наличие алкоголя и наркотиков, если оно проводится в медучреждениях, в случае, если опьянение не подтверждается, сотрудники ГИБДД обязаны вернуть водителя в то место, где его автомобиль остался и откуда его увезли на врачебную экспертизу. До этого бедолагам частенько приходилось добираться до своего авто на чём придётся.