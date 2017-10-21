«ОГ» представляет претенденток на звание «Женщина года»

Юлия Отрощенкова, Алёна Быртаева, Анна Кадникова

В Свердловской области объявлен конкурс «Женщина года», принять в нём участие может любая жительница региона, независимо от возраста, профессии и социального статуса. «ОГ» начинает знакомить читателей с участницами этого открытого состязания.

Юлия ОТРОЩЕНКОВА (номинация «Бизнес») — создатель и руководитель предприятия по производству изделий из природного камня:

Фото: Личный архив

— Мне 33 года, более десяти из них я работаю в строительной сфере. Предприятие, которое я организовала, производит поребрики, плитку, брусчатку, а также декоративные изделия из гранита и мрамора. Моё участие в конкурсе — попытка заявить, что и женщины могут быть успешными в сферах, которые традиционно считаются мужскими, — рассказала она.

Важным моментом для девушки стало и то, что все участницы, по задумке организаторов, должны проявить себя в специально разработанной благотворительной программе.

— На прошлой неделе вместе с другими участницами конкурса мы организовали сбор подгузников, детского питания, игрушек, сладостей и увезли подарки в Дом ребёнка при Нижнетагильской женской исправительной колонии №6. Детки очень радовались, меня удивило, что они первый раз увидели киндер-сюрпризы и не понимали вначале, что с ними делать, — призналась Юлия.

Алёна БЫРТАЕВА (номинация «Социальная работа и благотворительность») — помощник генерального директора компании по переработке промышленных отходов:

Фото: личный архив

— Мы перерабатываем в месяц по 500 тонн макулатуры, делаем из неё картон, туалетную бумагу, бумажную упаковку, — рассказала она. — В конкурсе участвую, чтобы привлечь внимание к этой теме.

Недавно Алёна вместе с екатеринбургским фондом «За детскую улыбку» была организатором праздника в библиотеке имени Белинского для неизлечимо больных детей.

— Для детишек мы проводили игры и мастер-классы, устроили угощение и фотосессию, а для мам — мастер-класс по макияжу и причёскам, — рассказала Алёна.

Анна КАДНИКОВА (номинация «Социальная работа и благотворительность») — генеральный директор агентства недвижимости:

Фото: личный архив

— Для меня конкурс — это возможность заявить о себе, но не в профессиональном плане, — подчеркнула она. — Я занимаюсь благотворительными проектами и хочу, чтобы как можно больше людей в нашем регионе занимались благотворительностью.

Проекты, в которых участвует Анна, связаны с экологией, поддержкой воспитанников детских домов, развитием туризма, возрождением народных традиций.

— В рамках конкурса «Женщина года» мы вместе с дочкой учились приготовлению фирменных обедов в одном из кафе города. Вечер прошёл очень позитивно, — рассказала Анна.

Организатором конкурса является Свердловская областная общественная организация «Русский клуб». Подать заявку можно до 1 ноября.