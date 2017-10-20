Оксимирон vs Дизастер: современное искусство или политика?

В Лос-Анджелесе прошёл первый баттл между российским и американским рэперами. Фото: КАНАЛ KING OF THE DOT ENTERTAINMENT НА YOUTUBE

В Лос-Анджелесе состоялся первый рэп-баттл между американцем Дизастером и российским рэпером Оксимироном. Международный рэп-баттл, безусловно, отличался от отечественных по своему содержанию, но интерес к этому событию был едва ли не больше, чем к нашумевшему поединку Оксимирона и Славы КПСС.

Рэп-баттлы в целом в последнее время имеют огромную популярность, выпуски с участием Оксимирона в Интернете набирают миллионы просмотров, а участники становятся настоящими героями молодёжи. Про выступления пишут в федеральных СМИ, их даже детально разбирают на кафедрах русского языка и стилистики в университетах. Разве что ещё диссертацию никто не написал, хотя, я думаю, и она не за горами. Это новый культурный феномен, от которого никуда не деться.

Международный баттл — совершенно другой уровень. После фразы Оксимирона «Я роняю Запад» стало очевидным, что дело не кончится рядовыми сальными шутками и оскорблениями. Здесь каждый представлял свою страну, а Россия и США любят посоревноваться между собой, только дай повод.

Дизастер. Фото: Instagram Дизастера

Дизастер изначально был в выигрышном положении: баттл проходил в Лос-Анджелесе, да ещё и на английском языке. И американский рэпер, в полной уверенности своего превосходства, начал с политических шуток. Про Советский Союз, про коммунизм, про Путина.

И зал взрывался аплодисментами. Конечно, не обошлось без панчей (куплетов) про великую Америку и её великий народ. И когда Дизастер закончил первый раунд, он не сомневался в том, что русскому рэперу его не переплюнуть.

Но с первой фразы Оксимирона стало понятно, что на этот баттл он настраивался куда серьёзнее, чем на поединок со Славой КПСС. В России ему равных нет (пусть никого не смущает поражение от Гнойного), а вот на международной арене своё превосходство нужно было доказывать. И хотя первая фраза прозвучала на русском, её смысл понял и Дизастер, и американская публика. Что уж говорить про русских зрителей, которых, кстати, собралось довольно много. «Вот скажи мне, американец, в чём сила?» — именно этой фразой Данилы Багрова, главного героя фильма Алексея Балабанова«Брат-2» Оксимирон начал своё выступление.

Оксимирон. Фото: Официальный сайт Оксимирона

Ответные политические шутки от россиянина звучали не менее остро. Никто не ожидал от Оксимирона такого уровня владения английским языком.

— Оксимирон победил в этом баттле. Как и всегда. Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия. И я знаю, как сложно строить панчи на чужом языке. И он достойно держался в своём первом баттле на английском языке против лучшего баттл-рэпера в мире, — отметил Дизастер после баттла.

Судя по тому резонансу, который вызвал баттл, подобные мероприятия обязательно ещё будут. Вопрос только в том, есть ли в России исполнители уровня Оксимирона, или же мы увидим Окси в противостоянии с другими иностранными рэперами?

Политические панчи Дизастер: «Я скажу сейчас для всех присутствующих здесь русских и канадцев. Прислушайтесь. Слышите? Это звук того, как наша страна ждёт, пока ваша наконец долетит до Луны. В течение 10 лет мы, наверное, начнём колонизировать Марс. А вы, может быть, занимаетесь не своим делом, постоянно пытаясь имитировать нашу космическую программу?» «Сначала я удивился, насколько синхронно вы вышли, но затем я понял очевидную вещь — вы же коммунисты. Так что вы наверняка живёте в одном доме». «Я слышал, что у вас 7 тысяч ядерных боеголовок. Что вы с ними собираетесь делать? Не пойми меня неправильно, я бы хотел дружить с Путиным, потому что я знаю, что если бы у меня был бы шанс баллотироваться в президенты США, он бы выбирал, кто выиграет». « США всё ещё номер один, мы всё ещё поём нашу старую песню, несмотря на то, что у нас проблемы с руководством, люди всё ещё сильны вместе, так что шоу должно продолжаться». Оксимирон: «Ты американский мусульманин и араб. Каково это, держать флаг, покрытый кровью твоего же народа? Два миллиона мусульман было убито США за последние 15 лет. Ну и что? Ты всё равно машешь флагом как Бритни Спирс». «Вы хотите стандартизировать мир, чтобы видеть его упорядоченным, но зачем? Почему бы вам не остаться на своей территории и не оставить себе ваш глобалистский рейх?» «Хотите видеть, как наша страна горит и превращается в Балканы? Всё, что вы получите в ответ — ещё больше организованной преступности». «Я видел, как всё было с Украиной, и это меня волнует. Как два государства, которые были братьями, были одурачены и покошены теми, кто сидит наверху и до сих пор нас тасуют вместе, как будто ничего не произошло. И только музыка притупляет боль». «Сейчас увидите российский авиаудар по сирийским войскам (указывает на Дизастера), они уступают сибирским танкам-амфибиям».