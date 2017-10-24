Чак-чак вместо журналистики: чем разочаровал знаковый для России медиафестиваль

Формат капустника слишком мал для большого фестиваля, особенно если фестиваль называется форумом современной журналистики. Фото: Сергей Озорнин

Месяц назад в Сочи завершился XXI фестиваль журналистов «Вся Россия», куда на неделю съезжались более тысячи представителей СМИ из разных регионов страны. Можно высокопарно рассуждать о важности обмена опытом, актуальности проведённых там семинаров и роли журналистики в регионах. Но будем честны: вместо обещанных «дискуссий на актуальные темы и мастер-классов ведущих публицистов» год от года участники получают всего лишь тусовку со слабой программой и слабым выхлопом в виде реальных знаний.

Говорить об этом в своих союзах — значит добровольно отказаться от «путёвки на море». Но в узких кругах каждый год обсуждают, насколько бездарным образом идёт освоение денег на многих российских фестивалях, включая этот.

Живые газеты и полуживые лекторы

— «Ну что, какие у вас вопросы?» — начал своё выступление спикер на секции «Живы ли печатные СМИ?». Газетчики, сидящие в зале, своим присутствием подтверждающие, что тема беседы не имеет смысла, переглянулись. «Мы думали, вы нам что-то скажете», — зашептались на задних рядах.

— Я пришёл на одно выступление, мне говорят: «Газеты умрут». Пришёл на второе: «Газеты умрут». Остаётся только напиться, — смеётся редактор иркутской газеты. — В реальности дискуссия на эту тему стара как мир и не имеет смысла. У меня тираж 30 тысяч, мы развиваем сайт. Живы ли мы? Ещё как. К чему переливать из пустого в порожнее. К тому же спикер явно не был подготовлен, я уж молчу про презентацию, с которой в современном мире выступает каждый уважающий себя лектор.

Проживание в гостинице стоило 31 тысячу за неделю. Членский взнос на фестиваль — 5 тысяч рублей с человека. Умножьте на тысячу участников и получите сумму, которая была собрана. Но топовых медиаперсон среди лекторов не наблюдалось. Многие из тех, кто был приглашён, приезжают сюда из года в год, точно так же повторяются и их тезисы. Ощущение, что они подбираются не по принципу медийности и полезности, а методом «телефонной книжки» — кто там есть, тому и позвоним.

В программе было заявлено несколько телевизионных лекций. Местные телеканалы волновало, как они со своими 15 минутами эфирного времени будут выживать на чужих кнопках.

— Ответа на вопрос, который сейчас заботит местное телевидение, мы не получили, вместо этого региональные редакторы рассказали нам о своих каналах. Если честно, журналисты в зале, которые слушали их полтора часа, почувствовали себя обманутыми, — поделилась в разговоре с «ОГ» редактор одного из местных телеканалов Свердловской области.

Обманутые ожидания перемежались с ощущением лёгкого неудобства в полупустых залах. На презентацию книжки одного публициста пришло четыре человека. Он и сам, кажется, чувствовал себя неловко и, возможно, ожидал на фестивале в тысячу человек увидеть аншлаг. Но не смог конкурировать с морем. Впрочем, это должны были понимать и сами организаторы, оценивая потенциальный интерес аудитории.

Наливают здесь

Журналисты, которые ездят на «Всю Россию» уже не первый год, замечают, что всё идёт в сторону упрощения. Раньше издания готовили презентации своих проектов, которые проходили на главной сцене перед большой аудиторией. Потом «зона для презентаций» перекочевала в холл первого этажа и превратилась в этакое «поле чудес» с угощением. Кто-то привозит чак-чак, другие — мёд… Некоторые даже наливают. Выстраивается очередь на весь холл с одноразовой посудой — это всё замечательно, но только это уже не про журналистику. В нынешнем году в жюри и вовсе сказали: «Что касается медиапроектов, не нужно никаких презентаций, просто сдавайте на конкурс публикации, ламинировать тоже не надо, у нас нет времени ваши альбомы смотреть».

Ощущение, что смотреть и читать не было времени, сложилось и во время так называемого анализа конкурсных работ, который должен был длиться целый день, но закончился ещё до обеда. Там прозвучали общие слова — и все разошлись на море, написав в Фейсбуке отчёты о напряжённой работе.

Все всё понимают

При этом участников нельзя обвинить в том, что им ничего не нужно. Я жила в комнате с редактором из районной газеты Алтайского края, которая дисциплинированно ходила на все лекции. Возмущалась, критиковала, но ходила и слушала, потому что хотела на неделю вырваться из своей провинции.

— Для меня это как глоток свежего воздуха. Интересно понять, чем дышат другие, — рассказывала она мне вечером.

Я тогда пришла в номер, а она сидит в темноте. Говорит: «Не могу понять, как тут свет включается». Она не знала, что он работает от входной карточки, не выезжала никуда давно.

Всё-таки большая часть России — это не единичные информагентства с высокой посещаемостью и не газеты с миллионными тиражами. Скорее, это условные «Местные известия» и «Н-ские рабочие», на которые сегодня приходится до 70 процентов всего российского тиража. У большинства из них низкие доходы, не очень современный дизайн, но есть читатель. Муниципальные газеты скромны и не столь остры на язык, как регионалы и федералы. Но это не значит, что в районных газетах люди тёмные и им можно «скормить» всё, что угодно — они же всё равно не поймут и будут благодарны. Как любят говорить в Екатеринбурге, все всё понимают.

Мнение Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной газеты»: — Этот текст долго вылёживался. Были сомнения. Острая критика, которая в нём звучит, могла быть истолкована как удар по организаторам фестиваля — Союзу журналистов России. Тем более накануне отчётно-выборного съезда, который состоится 25 ноября в Москве. Я не отделяю себя от Союза, работал и председателем региональной организации, и секретарём СЖР. Поэтому несу ответственность не только за эту публикацию как главный редактор газеты, но и за то, что у автора — представителя молодого поколения российской прессы — сложилось такое впечатление о деятельности самого крупного в стране журналистского объединения. Её запрос на повышение профессиональной планки, на качественный анализ и знания остался без ответа. Не могу не согласиться с автором, что формат капустника или семинара на принципах сетевого маркетинга, где все делятся маленькими историями успехов, слишком мал для большого фестиваля. Однако замечу, что и Союз, и фестиваль — это наши общие проекты. Какими они станут после съезда, зависит от нас, в том числе и от автора предлагаемого материала.