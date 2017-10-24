Берег российского пруда чистили студенты из Эквадора и Панамы

Мусора удалось собрать 15 тонн! Фото: Людмила Ломаева

Экологический субботник на берегах ландшафтного заказника «Верхне-Макаровское водохранилище с окружающими лесами» провели студенты УрФУ по инициативе общественной организации «Чистый Урал — здоровое поколение».

Крепко помог техникой Северский трубный завод — предоставил самосвал и погрузчик. 43 волонтёра прочесали два берега и убрали весь мусор: банки, бутылки, мешки, картонки — всё, что оставляют после себя отдыхающие и рыбаки. Характерно, что охотно чистили российский берег и студенты из Эквадора и Панамы. После ударного труда все закрепили успех экологическим конкурсом и чаем с тортами в спорткомплексе «Уралец».

Завершающее построение на уже чистом берегу. Фото: Людмила Ломаева

Это уже вторая акция волонтёров на берегах заказника. Характерно, что после прошлогодней уборки на одном из берегов мусора было значительно меньше. Глядишь, так и приучат к чистоте?