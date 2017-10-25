Мы получили бесплатное образование и смогли посвятить жизнь любимому делу

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Михаил Шипицын, ветеран труда, г. Камышлов:

— Прежде всего хочу поблагодарить «ОГ» за этот проект: какая своевременная идея, какое достойное воплощение её! Сколько людей, и не только уральцев, высказали свои мысли за эти девять месяцев. Никакой учебник не даст столько знаний, не сделает такой детальный анализ нашей революции и её последствий для России.

Сегодняшний день — тоже знаменательная дата для России. По старому стилю революция произошла 25 октября 1917 года. И хотя первая годовщина революции, как и все последующие, отмечалась 7 ноября, она по-прежнему ассоциируется именно с октябрём.

В судьбе нашей семьи, как в капле, отразилась жизнь страны после революции. Мой отец, уроженец деревни Шипицына, что в десяти километрах от Камышлова, по молодости крестьянствовал, а в 1930 году устроился на Камышловский кожевенный завод, куда ходил пешком на работу и с работы. В 1939 году перевёз избу в Камышлов. В мае 1942 года его взяли на фронт, а в августе пришла похоронка.

Беднейшая многодетная семья из глубинки, безотцовщина… Но вот что примечательно: несмотря на тяготы, все мы получили бесплатное образование, и каждый смог посвятить жизнь любимому делу.

По натуре замкнутая и застенчивая, матушка никогда не работала на производстве. После гибели отца на одну сестру и на меня платили крохотное пособие — на него и жили. При домишке был огород, с которого кормились. Надо было не только накормить пятерых, но и одеть, обуть, купить дрова, керосин и кусок мыла, но и учебники, карандаши и ручки. В нашей семье учились все.

В 1941 году 16-летний брат Сергей и 14-летняя сестра Валя пошли работать. Сергей связал свою жизнь с железной дорогой. Некоторое время он работал оперуполномоченным, но в итоге вернулся на любимую работу и до самой пенсии водил электровозы. У Вали в трудовой книжке значится одно-единственное предприятие — Камышловский кожевенный завод, где она работала сначала уборщицей, потом лаборантом, потом инженером-химиком центральной лаборатории. Брат Володя закончил Богдановичский горно-керамический техникум. Уехав по распределению, до конца жизни трудился на Новокузнецком металлургическом комбинате мастером цеха. Нина получила образование в Камышловском педагогическом училище и всю жизнь проработала в одной школе в пригороде Свердловска учителем начальных классов.

Я, отслужив пять лет в армии, осуществил свою мечту — закончил Свердловское художественное училище и работал до самой пенсии художником-оформителем.

К моменту Октябрьской революции неграмотной оставалась заметная часть населения страны. За несколько десятилетий удалось не просто ликвидировать безграмотность. У каждого появилась возможность выбирать, где продолжить образование после школы, и, если есть желание — учиться и переучиваться в течение всей жизни. И это один из положительных итогов революции, благодаря которому стали возможны преобразования во всех сферах.