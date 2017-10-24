Депутаты Госдумы предлагают объявить амнистию в связи со 100-летием Октябрьской революции

По амнистии в 2015 г., посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, из учреждений ГУФСИН России по Свердловской области было освобождено 2025 человек (в том числе 183 из следственных изоляторов). Фото: Александр Исаков

В Государственную Думу внесён законопроект об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции. Текст документа предоставлен авторами и имеется в распоряжении редакции «ОГ». О том, кто подпадёт под его действие, в нашем материале.

Вопрос объявления амнистии очень актуален в стране. Достаточно сказать, что в ответ на многочисленные обращения профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству опубликовал разъяснения по этому вопросу на официальном сайте ведомства. Острее всего ситуация чувствуется в Свердловской области, ведь регион занимает первое место в России по количеству заключенных, как в абсолютных цифрах, так и по их количеству на душу населения. Для отбытия наказания на Урал этапируют арестантов со всей страны.

По словам уполномоченного по правам человека в свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая с 2010 года входит в состав комиссии по вопросам помилования, «амнистию ожидают во всех колониях и во многих семьях».

— Этот акт гуманизма должен стать еще одном из поводов для примирения, несмотря на то, что каждый по своему относится к этой дате. Рецидив со стороны лиц, вышедших на свободу по амнистии очень маленький и это надо учесть, — пояснила омбудсмен свою точку зрения корреспонденту «ОГ». — Я сознательно в данном случае оппонирую к противникам принятия подобного решения, поскольку внимательно слежу за дискуссией по этим вопросам. Люди её ждут.

Напомним, что акты об амнистии являются выражением гуманизма и милосердия со стороны государства к лицам, совершившим преступление. Несмотря на это, законодатели считают, что когда в стране слишком часто принимаются такие постановления, в особенности предусматривающие освобождение от уголовной ответственности широкой категории граждан, это формирует чувство вседозволенности и безнаказанности за содеянное. В связи с этим, предлагаемый к рассмотрению Государственной Думой проект предусматривает применение этого акта к достаточно ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия.

В постановлении, предложенном депутатами Сергеем Ивановым, Ярослав Ниловым и Игорем Лебедевым предлагается распространение амнистии на несовершеннолетних, на совершеннолетних лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолетних детей и беременных женщин, на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Также амнистию предлагают распространить на мужчин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и на инвалидов.

Применение амнистии исключается в отношении лиц, осуждённых за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Также акт милосердия не будет применён в отношении злостных нарушителей режима отбывания наказания, рецидивистов и лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» Ярослав Нилов, «все мы помним прецедент с Васильевой, вышедшей по амнистии через достаточно маленький срок, но при этом у нас тюрьмы забиты людьми, сидящими за мешок картошки или украденный сотовый телефон. Фракция ЛДПР, которая внесла проект постановления об амнистии, выступает за гуманизацию наказания. Государственная Дума является единственным органом в стране, который может принять этот акт».

По словам депутата, принять постановление постараются в ноябре, а осуществить его исполнение предлагается в течение шести месяцев.