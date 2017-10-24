Под Алапаевском три фермы на карантине по туберкулёзу

Несколько тонн молока в «Путиловском» ежедневно не отправляют на молзавод, а кипятят и выливают в места утилизации. Фото: Алексей Кунилов

Последний раз крупная вспышка туберкулёза у животных была в Свердловской области в 1977 году. Спустя сорок лет в регионе вновь заговорили об этой болезни: в результате плановых диагностических исследований и проведения противоэпизоотических мероприятий на животноводческих фермах, расположенных в селе Останино, деревнях Верхний Яр и Бучина муниципального образования «Алапаевское», выявлены коровы с положительными пробами на туберкулёз. Своим распоряжением глава региона ввёл режим ЧС в этих населённых пунктах.

Диагноз неокончательный

Под карантин попал сельскохозяйственный производственный кооператив СХПК «Путиловский», которому принадлежат неблагополучные фермы.

— Это одно из крупнейших хозяйств района, общее поголовье крупного рогатого скота составляет там 1 700 голов, — говорит начальник Алапаевского территориального управления АПК и продовольствия Евгений Рудаков.

Всего в «Путиловском» пять ферм, животных с подозрениями на туберкулёз выявили только на трёх из них. Первые положительные пробы появились две недели назад во время плановых исследований скота.

— Исследования скота на туберкулёз проводятся два раза в год. В период таких плановых диагностических исследований и проведения противоэпизоотических мероприятий животные дали аллергическую реакцию на туберкулёз. Были проведены дополнительные лабораторные исследования в соответствии с инструкцией, так называемая офтальмопроба, которая также дала положительную реакцию, — говорит директор департамента ветеринарии Свердловской области, главный государственный ветеринарный инспектор региона Евгений Трушкин.

Но это ещё неокончательный диагноз. Именно на сегодня в хозяйстве намечен контрольный убой животных, тех, что дали положительные пробы на туберкулёз. Будут забираться пробы для полного подтверждения диагноза. По словам Евгения Трушкина, к этой работе привлечены специалисты Всероссийского научно-исследовательского института бруцеллёза и туберкулёза животных, расположенного в Омске, а также учёные УрГАУ и Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.

Потребитель не пострадает

Туберкулинизация (исследования) крупного рогатого скота очень напоминает пробу Манту у человека, с помощью которой оценивается реакция организма на антиген возбудителя туберкулёза. Одним сходством диагностики дело не ограничивается. Есть различные типы этой болезни, есть бычий туберкулёз, а есть человеческий, но в принципе заболевание считается общим для человека и животных. Этим и опасно.

Для здоровья человека угрозу может представлять молоко и мясо заражённых животных. В молочных продуктах возбудитель этой болезни сохраняется в течение длительного времени. Поэтому в отношении продукции «Путиловского» был введён карантин: запрет на реализацию молока, мяса, зерна, кормов, запрещено также перемещать скот. Специалисты департамента ветеринарии проводят диагностические исследования скота на других фермах хозяйства и на частных подворьях граждан, что расположены в данных населённых пунктах. Также специалистами Роспотребнадзора проверены Кушвинский гормолзавод, куда поставлялось молоко из «Путиловского», и Талицкий мясокомбинат, где проводился забой скота из этого хозяйства.

— Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция с положительными пробами на туберкулёз не попадёт в свободную реализацию и на стол потребителям, — заявил Евгений Трушкин.

По его словам, вся молочная продукция в магазинах безопасна для потребителя. Вместе с тем он предостерегает население от использования в пищу мяса животных подворного забоя, а также от покупки у частников молока, если эта продукция не сертифицирована.

Сохраните производство!

— Для меня эта ситуация стала полной неожиданностью. Я не ветврач, не могу сказать о причинах случившегося, идёт разбирательство, ветстанция районная работает, департамент ветеринарии работает, пока диагноза и причин точных нет, — говорит председатель СХПК «Путиловский» Вадим Хорьков.

По его словам, на предприятии трудятся около двухсот человек, для местных сёл оно является основным. Сейчас этим людям просто не из чего будет платить зарплату. На молзавод отсюда поступало до 10 тонн молока ежедневно. Сегодня его утилизируют: кипятят и выливают в специально отведённые места.

— У нас доход приносила реализация молока, теперь этого нет. Планировалась также продажа скота, зерна, мяса, сейчас это нам запретили. Поступлений денежных средств нет. Ситуация критическая, — утверждает Вадим Хорьков.

Если диагноз у животных подтвердится, то, как сказала начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева, поголовье в «Путиловском» будет уничтожено полностью. Также будут утилизированы зерно и корма. В животноводческих помещениях будет проводится дезинфекция, и они ещё полгода должны выстаиваться пустыми. По сути, это полная остановка производства. Ещё хуже будет, если придётся забивать скот на подворьях населения. Правда, пока там заразы не выявили. На прошедшем недавно сходе жителей села Останино прозвучали просьбы: в случае худшего сценария сохранить здесь хозяйство, производственную базу.