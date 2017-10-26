Кого выгоднее разводить: гусей или уток?

Хорошо разводить уток, если рядом с дачей есть природный пруд. Фото: Станислав Богомолов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Разводить гусей и уток для получения диетического мяса довольно выгодно. И делать это можно не только в деревенском доме, но и на даче. Гусь набирает товарный вес за три-четыре месяца, а утка и того быстрее — за два-три месяца.

И той, и другой птице требуется прежде всего полноценный корм, крыша над головой в виде сарая и хороший уход. Но в уходе есть определённые нюансы. Уткам не надо большого пространства, зато они очень любят купаться. Хорошо, если есть возможность обустроить для них небольшой водоём. Гусям, напротив, необходимы большие травянистые территории. Если рядом с дачей есть зелёные лужайки, куда птиц можно выпустить, они целыми днями будут пастись сами по себе. Утки более прожорливы, чем гуси, зато менее прихотливы в еде. Им требуется зерно, сочные корма из картофеля, свеклы, моркови и других овощей. Кроме того, в отличие от гусей, они могут поедать пищевые отходы. Гусям кроме зерна и овощей обязательно нужно давать сено.

Утиное мясо более жирное, чем гусиное. Впрочем, разводят этих птиц не только ради мяса. Гусиные яйца обладают ценными свойствами, но несутся гуси гораздо реже, чем курицы. Утиные яйца также можно употреблять в пищу, но они имеют специфический вкус, который нравится не всем. Кроме того, варёные утиные яйца нужно есть только горячими. Когда они остывают, белок становится синим и жёстким.

И та, и другая птица ценны также пухом, однако по лёгкости и способности удерживать тепло утиный пух уступает гусиному.