Курицы или перепела?

Перепёлки — милые и полезные создания. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В последнее время кур на подворье многие меняют на перепелов — хлопот меньше. Один мой приятель решил тоже их завести, и вот что выяснилось.

Мясо у перепелов очень вкусное, особенно у петушков, оно нежнее, потому что они не несутся. Курочки тоже ничего, только уже на второй год мясо у них становится жёстким. Эту птицу держат в основном из-за яиц, тоже вкусных, но от куриных они мало чем отличаются, разве что мелкие, но красивые.

Держать перепелов надо в клетке, штук по двадцать, причём замечено, что чем теснее, тем лучше яйценоскость, вот такой парадокс. Ещё один нюанс — они комфортнее себя чувствуют в темноте. Так что выгул, как курам, им ни к чему.

Для питания перепелов обычно используют специальный комбикорм производства Богдановичского завода. Подсыпать его надо два раза в день. Обязательно должна быть вода. Вот и весь рацион. Уборку надо делать ежедневно. Мой приятель забирал у меня старые газеты, утром их стелил на пол клеток, вечером вытаскивал и выбрасывал — идеальный вариант.

Особая статья — температурный режим. Должно быть минимум 12–15 градусов тепла. Если кур начинают утеплять, когда уже замерзает вода, то перепелов на зиму приходится переселять в тёплое помещение.

Вот, собственно, и все хлопоты, зато на столе всегда свежие перепелиные яйца. А вот куры зимой, замечу, несутся плохо. Так что если есть тёплое отапливаемое помещение, то заводить перепелов даже выгоднее, чем кур.