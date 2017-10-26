Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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В стране

Минэкономразвития призвал минфин не экономить на минэкономразвитии!

Космонавта С. не пустили в космос из-за долгов по алиментам!

Следователи обнаружили у Кирилла Серебренникова творческие замыслы на 300 млн евро!

Инициативы

Депутаты: тем, кто паркуется на газонах, надо прокалывать капот ломом!

Минздрав требует запретить курение после употребления алкоголя после 23 часов!

Правительство предлагает запретить продажу минералки с шести до одиннадцати утра!

* Матильда — кошка фрёкен Бок (прим. «КБ»)

Городские новости

Водители маршруток не дают сдачи с биткоинов!

В ближайшее время в Екатеринбурге перекроют ВСЕ улицы — выбирайте пути объезда Екатеринбурга!

Пьяный гаишник остановил водителя и надышал на него!

Ливневые дожди размыли представления о добре и зле!

Дела семейные

Жена призналась мужу, что он не первый, кто интересуется, первый он у неё или нет!

Муж пришёл домой поздно, и жена не пустила его в Интернет!

Жена обзвонила все больницы и морги и поболтала с работающими там подружками!

Новости науки

В Индии встретились две половинки ядра урана, которое расщепили в детстве!

Британские учёные приподняли завесу шотландских килтов!

После удара молнии мужчина перестал чему-либо удивляться!

Новости спорта

Лионель Месси не забил за месяц ни одного гвоздя!

Сифа, чика, три-пятнадцать и чуханка стали олимпийскими видами спорта!

Скипидарские самбисты пробились в финал Всероссийского шахматного турнира!