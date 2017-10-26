Скипидарские самбисты пробились в финал Всероссийского шахматного турнира!

Сюжет
"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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После удара молнии мужчина перестал чему-либо удивляться!
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- Опубликовано в №200 от 26.10.2017