Приёмная семья из Нижнего Тагила получила награду за милосердие

Семья Южаковых в полном составе. Семейный архив

Диана и Сергей Южаковы вернулись со слёта приёмных семей, который на днях завершился в Москве, с почётным знаком Министерства образования и науки РФ «За милосердие и благотворительность». Родители успешно воспитали двоих родных и троих приёмных детей, а сегодня в их семье — ещё десять приёмных сыновей и дочерей от шести до 17 лет.

— Хватает ли вашего родительского внимания на всех детей? 10 — это так много, что ваша семья, кажется, уже мало отличается от детского дома. Есть предложение законодательно ограничить количество приёмных детей в российских семьях до восьми…

— Предложение о таком ограничении прозвучало на слёте. Мнения участников — и родителей, и социальных работников разделились. На мой взгляд, надо подходить к семьям индивидуально: одни родители с такой большой нагрузкой не могут справиться, и позволять им брать много детей в семью нельзя, а другим большое количество детей вполне по силам. Вот мы справляемся со своим десятком. Считаю, органы опеки должны более плотно работать с большими семьями — пристальнее их контролировать. От этого больше пользы, чем от каких бы то ни было ограничений.

— Многие приёмные родители говорят, что вмешательство опеки в семейные дела вредит, у вас другое мнение?

— У сотрудников опеки гораздо больше юридической информации об изменениях в законодательстве. Они курируют все семьи муниципалитета, а значит, аккумулируют больше данных о специфике работы с приёмными детьми. У них больше психологических знаний, знаний по медицине и педагогике. Лично я очень часто консультируюсь в опеке. А контролировать приёмные семьи — это обязанность социальной службы, нельзя воспринимать её как помеху.

— Вам открытость для опеки не мешает?

— Нам нечего скрывать. Ненормально, когда приёмная семья скрывает свою жизнь, не допускает в неё проверяющих. Берёшь детей в свою семью — неси за них ответственность. Ограничения по количеству — это не панацея. Проблемы в приёмной семье могут быть и с одним ребёнком. Что, скажете, такую малодетную семью не надо проверять? Ещё как надо!

— А у вас трудностей не возникает? Всё гладко в жизни?

— Если вам кто-то рассказывает о гладкой жизни в приёмной семье — не верьте, такого не бывает. По опыту — чем старше берёшь ребёнка к себе, тем больший клубок проблем приходится распутывать. Одного из своих приёмных сыновей я каждый день за руку в техникум водила. До тех пор, пока он все «хвосты» не сдал и исчезла угроза отчисления. Этот ребёнок пришёл к нам 17-летним — по закону, его младшего брата, трёхлетку, в семью одного не отдавали. Ничего, всё наладилось, и техникум сын окончил, теперь профессия в руках.

— Каков секрет вашего родительского успеха?

— Восемь наших детей занимаются в танцевальной студии «Огонёк» народными танцами — это постоянные тренировки, выступления, концерты. Ещё двое трудятся в цирковой студии «Аншлаг» — здесь занятия бывают и по шесть часов в день. Всё придумали наши предки: лучшая методика — воспитание трудом и ответственностью.