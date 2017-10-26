Последствия той революции до сих пор влияют и будут влиять на нас

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Третьяков, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, ректор УрГУ (1993–2006):

— Октябрьскую революцию 1917 года нельзя сравнить ни с какой из современных революций, которые происходят в странах бывшего СССР под влиянием других государств, ищущих свои выгоды. Наша революция происходила по неписаным законам, которые нельзя было обойти никаким путём. Эти законы диктовались жизнью. Поэтому последствия той революции до сих пор влияют и будут влиять на нас. Естественно, есть как негативные, так и позитивные последствия событий 1917 года.

Я бы хотел выделить три основных негативных момента.

Первое — потеря понятия собственности. По моему мнению, понятие собственности при всей советской власти было исключено — вся собственность была общая. В новой системе социалистических отношений она просто не могла существовать. Между тем основой экономической системы любого государства является регулирование отношений собственности. Только в XXI веке это понятие возвращается в наш обиход, становится предметом изучения и использования и, естественно, основой прогресса в экономике.

Второе — потеря общечеловеческих духовных ценностей, веры и совести (в широком смысле слова). Люди, которые являлись зачинщиками и активными участниками революции, жили в условиях вседозволенности. Я уж не говорю о том, что они перестали верить в те святыни, на которые опиралась вера наших предков. Очевидно, это гигантская потеря. Это стало, в частности, понятно во времена Великой Отечественной войны, когда властям пришлось обратиться за духовной поддержкой к народу, обществу. Ведь именно вера определяет вопросы патриотизма, готовность к борьбе за своё Отечество. Последствия отсутствия совести и веры мы ощущаем даже сегодня.

Третье — начало массовых потерь человеческого потенциала. Гражданская война, голод, репрессии привели к трудновосполнимой потере высокообразованных людей, интеллигенции, трудоспособного населения и даже детей. Потеря близких коснулась практически каждой семьи. У моей жены Лины Моисеевны Куперман в 1937 году расстреляли отца, который был выдающимся востоковедом. В середине 50-х реабилитировали. Это ужасное, чудовищное последствие событий 1917 года.

Главный плюс революции — в развитии образования и культуры. В начале XX века грамотными были лишь 25 процентов населения. После 1917 года государственная политика была направлена на то, чтобы сделать образование доступным для рабочих и крестьян. В любом случае никакого прорыва в научной сфере в нашей стране не могло бы случиться без качественного образования. Основой всех прогрессивных изменений в обществе являются наука и культура.

Если вы спросите меня, какого мнения о революции придерживаюсь я, то скажу, что мне сложно судить о событиях столетней давности однозначно. Очень важно знать историю и нельзя забывать своё прошлое. И при этом нужно обязательно верить в будущее. Я верю в будущее России.