В 22 маршрутках Екатеринбурга теперь можно расплачиваться картами с повременным тарифом

В течение выбранного времени — 30 или 60 минут — можно бесплатно пересаживаться сколько угодно раз. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет ЕКАРТА. Тарифы.

Новости об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.

С 25 октября в Екатеринбурге к тестированию пересадочного тарифа — проездного на 30 или 60 минут — присоединилось несколько коммерческих перевозчиков, об этом «ОГ» рассказали в компании «Информационная сеть» («И-сеть»), которая занимается обслуживанием Екарты.

Теперь расплатиться картой с повременным тарифом можно на маршрутах:

4 (УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ),

05 (Академический — Химмаш),

12 (Южная Подстанция — ТРЦ МЕГА),

012 (Елизавет — Академический);

014 (Академический — ДМБ № 9),

15 (ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев),

016 (Академический — Южная Подстанция),

019 (Елизавет — Академический),

021 («7 ключей» — ст. Шарташ),

026 (ТРЦ МЕГА — Кольцово),

27 (ЖБИ — Новгородцевой — ТРЦ МЕГА),

033 (Парк Победы — УрФУ),

38 (Радиотехникум — Химмаш),

039 (Кольцово — Пл. 1905 г. — ТЦ Сибирский тракт),

42 (Сосновый Бор — Академический),

045 (ЖД Вокзал — НПЦ Онкология),

056 (Уралобувь — Сосновый Бор),

060 (Гипермаркет «ДОМ» — ТК КОР),

63 (Контрольная — Лесное),

73 (Совхозная — ДМБ № 9),

082 (Монтажников — КОР),

083 (Монтажников — Сосновый Бор).

Пока пересадочные тарифы доступны на отдельных Екартах, которые раздали добровольцам. До 27 октября ещё можно успеть присоединиться к тестированию — до конца пятницы по улице Малышева, 44 в офисе «И-сети» дополнительно выдадут около 40 Екарт. На выбор тестировщикам дали два тарифа: 30 минут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей. Испытания на коммерческом транспорте продлятся до декабря.

— В декабре будет производиться сбор обратной связи и подведение итогов тестирования. А также городские власти будут принимать решение об утверждении пересадочного тарифа. Если его одобрят, он будет доступен для всех владельцев транспортных карт, — прокомментировала ситуацию технический директор компании «И-сеть» Наталья Тарарычкина.

Кстати Как можно оплатить проезд в Екатеринбурге? Кроме Екарт, сейчас в транспорте Екатеринбурга можно также расплатиться банковскими транспортными картами (БТК), которые уже больше года эмитирует Сбербанк. Их тираж уже составил более 100 тысяч экземпляров. Это обычные банковские карты, куда установлено транспортное приложение. По сути, та же Екарта, которую нужно отдельно пополнять, просто физически находящаяся с банковской картой в одном пластике. Во время оплаты проезда работает не банковская, а транспортная составляющая. После утверждения пересадочного тарифа он будет доступен на БТК, как любой другой общегражданский тариф. Помимо этого, «И-сеть» сейчас занимается внедрением оплаты проезда в общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт — на них есть значок антенны. Уже сейчас с помощью такой карты можно оплатить поездку в метро на станциях Ботаническая, Площадь 1905 года и Уральская. На остальных станциях монтаж оборудования будет выполнен в течение ноября. После этого «И-сеть» переключится на надземный транспорт. Неважно, какой банк выпустил карту — для оплаты проезда подходят все карточки MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave), МИР, а также системы мобильных платежей ApplePay, SamsungPay, AndroidPay. Карта или мобильный телефон просто прикладывается к специальному устройству на турникете. Стоимость проезда составляет 28 рублей. На этих картах пересадочный тариф действовать не будет, потому что терминал пишет в карту памяти время, на которое действителен проездной и не может записывать что-либо на банковскую карту. Заплатить за проезд можно также с помощью карт банков-партнёров, например, банка «Екатеринбург», которые работают по тарифу электронного кошелька (26 рублей за поездку). На таких картах пересадочный тариф тоже не будет работать.