Бесплатная раздача козлов поможет козьим надоям

Эльвира Гречина: мои козы очень любят морковь, она у нас своя. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В последнее время в стране наметился интерес к козоводству. Коз пробуют держать не только деревенские жители, но даже горожане на своих загородных участках. Почему за их разведение стоит браться, рассказывает оригинатор нубийской породы коз в России Эльвира Гречина.

— Держать коз сегодня — не прихоть ли это? Есть ли в этом экономический смысл?

— Поскольку нет рекламы и не отлажено продвижение козьего молока и козьего мяса на рынке, и о пользе этих продуктов известно мало, то заниматься козоводством у нас непросто. Поэтому многие, например, делают это исключительно для своего здоровья: держат коз, пьют сами их молочко, часть продают.

Нубийские козы своими висячими ушами похожи на спаниеля. Фото: Алексей Кунилов

— С какого количества коз можно начинать?

— На семью и одной хорошей удойной козы достаточно. Чтобы ещё продавать молоко и это приносило прибыль, нужно минимум 3–5 коз держать. Я говорю о простых и распространённых козах зааненской породы.

— Сколько стоят козы?

— Разбег в ценах большой. Вы можете и за 500 рублей купить козу от тех, кому она не нужна, а можно и за 100 тысяч рублей купить зааненскую козу. Цена зависит от чистоты породы, от линии, от известности хозяйства. Но средняя коза стоит от 7 до 15 тысяч рублей.

— А где их покупают?

— В соцсетях есть сообщество козоводов, там коз покупает вся Россия. Например, люди живут на Алтае, а приобретают козу где-нибудь в Краснодарском крае. Перевозка сегодня не проблема: обращаются к профессиональным перевозчикам коз, их не так много по стране, но дело своё они делают хорошо. Такая доставка не очень дорого стоит.

— Часто говорят, что одна корова — это четыре козы. Какой удой у коз?

— Козы абсолютно разные у нас, и в деревнях они зачастую вырождаются. Некоторые деревенские жители не хотят тратить деньги, которых и так у них мало, на содержание козла, и кроют коз их же сыновьями, происходит страшный имбридинг и, как следствие, вырождение, падение молочной продуктивности. Вот такие козы дают всего полтора литра молока в день в лучшем случае. А есть хозяева, которые серьёзно занимаются молочным козоводством, и козы у них могут давать до семи литров молока. Именно поэтому я уже четвёртый год веду в России программу бесплатной раздачи племенных козликов населению. Иначе мы во многих деревнях рискуем потерять козоводство как перспективное направление. Не зря уже укореняется мнение, что козы это плохо: молоко у них пахнет, козлы воняют. Породные козы не воняют, молоко у них не имеет неприятного запаха, оно вкусное и сладкое. Надо просто развивать культуру козоводства в России, которую мы, к сожалению, теряем.

— А что значит бесплатная раздача?

— В крупных козоводческих хозяйствах родившихся козликов зачастую уничтожают, там для получения молока нужны козы. Мы предлагаем бесплатно отдавать их тем, кто не имеет возможности закупать чистопородных козлов-производителей. Таким образом, они тратят деньги только на перевозку животных. Уже более двухсот козликов за это время мы передали новым хозяевам. Программа эта продолжается, недавно из-под Питера раздавали козлят, снабдили всех желающих в Курганской области племенными козлами зааненской породы. Кстати, ближайшая партия племенных козликов готовится к отправке новым хозяевам 14 ноября из Тамбовской области, из очень хорошего хозяйства. Можно ещё успеть подать заявку.

— Каков рацион коз?

— Сено — обязательно, желательно, чтобы оно было из бобовых трав. Нужны зерновые, комбикорма. Сейчас специальный корм для коз производит Богдановичский комбикормовый завод, его в день требуется скармливать животному от 800 граммов до килограмма. Если кормим зерновыми смесями, то 60 процентов в их составе должен составлять овёс, 40 процентов — ячмень, кукуруза. Можно добавлять немного пшеницы, подсолнечного жмыха. И обязательно даём козе сочные корма — морковь, кормовую свёклу. У меня вот проблем нет с морковью — я кормлю морковью. Сейчас держать коз стало проще: в Екатеринбурге на инкубационно-производственной станции, что расположена на Походной, можно купить любые подкормки, премиксы для козлят и коз.

— Стоит ли гнаться за редкими в нашей стране породами коз, например, нубийской, как у вас, или альпийской, стадо которых появилось в Свердловской области в «УГМК-Агро»?

— Нубийская коза — это удовольствие не из дешёвых. Козочка англо-нубийской породы стоит от 150 тысяч рублей и дороже. В козьем молоке, в отличие от коровьего, выше содержание белка, что очень ценится при производстве сыров. Есть козы, в молоке которых белка содержится до 8–11 процентов. Так вот самое сыропригодное молоко — у коз нубийской породы. Из молока коз зааненской породы тоже можно сделать сыр, но выход продукции, качество будут иными. Но сейчас всё больше и больше людей интересуется козами именно для производства сыра.