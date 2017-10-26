Уральцы на три дня оказались «Во власти красоты»

Награды фестиваля «Во власти красоты». Страница фестиваля «Во власти красоты» во «вКонтакте»

В Екатеринбурге прошёл традиционный фестиваль «Во власти красоты». Посетители узнали всё о трендах сезона, увидели мастер-классы от визажистов, парикмахеров и узнали секреты красоты от бьюти-мастеров.

Гости фестиваля пообщались с профессионалами индустрии красоты: проконсультировались у лучших косметологов, парикмахеров-стилистов и визажистов города.

Главным событием фестиваля стал XVII Евро-Азиатский чемпионат «Уральские берега» — отборочный этап открытого независимого чемпионата на Кубок России по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике, который входит в программу санкт-петербургского фестиваля «Невские берега». Это состязание на берегах Невы пользуется репутацией соревнования с объективным судейством у участников из России и зарубежья.

Парикмахеры, стилисты и визажисты создали и продемонстрировали свои работы в многочисленных номинациях: от классических и креативных стрижек с укладкой, модных повседневных и вечерних причёсок на длинных волосах, причёсок для новобрачных до фантазийных работ, требующих уникального воображения и особого мастерства в технике исполнения.

Впервые в истории фестиваля любой посетитель мог стать моделью и почувствовать силу красоты на себе — всем желающим мастера делали макияж и стрижку волос совершенно бесплатно.