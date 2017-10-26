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Общество 26 октября 2017, 06:00

Уральцы на три дня оказались «Во власти красоты»

Награды фестиваля «Во власти красоты». Страница фестиваля «Во власти красоты» во «вКонтакте»

Награды фестиваля «Во власти красоты». Страница фестиваля «Во власти красоты» во «вКонтакте»

В Екатеринбурге прошёл традиционный фестиваль «Во власти красоты». Посетители узнали всё о трендах сезона, увидели мастер-классы от визажистов, парикмахеров и узнали секреты красоты от бьюти-мастеров.

Гости фестиваля пообщались с профессионалами индустрии красоты: проконсультировались у лучших косметологов, парикмахеров-стилистов и визажистов города.

Главным событием фестиваля стал XVII Евро-Азиатский чемпионат «Уральские берега» — отборочный этап открытого независимого чемпионата на Кубок России по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике, который входит в программу санкт-петербургского фестиваля «Невские берега». Это состязание на берегах Невы пользуется репутацией соревнования с объективным судейством у участников из России и зарубежья.

Парикмахеры, стилисты и визажисты создали и продемонстрировали свои работы в многочисленных номинациях: от классических и креативных стрижек с укладкой, модных повседневных и вечерних причёсок на длинных волосах, причёсок для новобрачных до фантазийных работ, требующих уникального воображения и особого мастерства в технике исполнения.

Впервые в истории фестиваля любой посетитель мог стать моделью и почувствовать силу красоты на себе — всем желающим мастера делали макияж и стрижку волос совершенно бесплатно.

  • Опубликовано в №200 от 26.10.2017
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Областная газета Свердловской области


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